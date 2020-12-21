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21 дек 2020

Jeep Cherokee ушел из России

Jeep Cherokee ушел из России
Автор фото: фирма-производитель

Из линейки на сайте модель уже исчезла. Сертификаты не продлены – дилеры продают последние запасы

Да, если вдруг ты, читатель Motorpage, возжелал обзавестись «Чироком», то лучше это сделать сейчас, ибо более такой возможности не будет – модель уходит с нашего рынка. Сертификация на автомобиль действует до конца лета 2021 года, однако, как сообщает Autonews, запас машин у дилеров иссякает, а представительство уже не собирается оформлять новые поставки из США.

Так что теперь у нас осталось только четыре модели Jeep — Renegade, Compass, Grand Cherokee и Wrangler. Даже три будущих новинки это число не увеличат, так как это обновления и смены поколений текущих моделей.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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