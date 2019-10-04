Jeep отправит на сервис внедорожники Cherokee

Дорогие отечественные владельцы «Индейцев». Просьба заехать на сервис, чтобы вам там сделали определенные процедуры, дабы у вас появилась возможность выжить в случае аварии

Компания Jeep объявила об отзыве 64 внедорожников Cherokee в России, которые были реализованы с сентября 2018 г. по настоящее время. Об этом сообщается на сайте Росстандарта. Причиной сервисной акции стал электронный блок управления Occupant Restraint, который может терять связи с датчиками ускорения. Неисправность способна привести к тому, что подушки безопасности сработают с опозданием, не раскроются до конца или не сработают вообще.

Владельцев отзываемых автомобилей оповестят о необходимости приехать на сервис. Кроме того, узнать, попадает ли автомобиль под действие акции, можно по списку VIN-номеров на странице Росстандарта. На отзываемых машинах заменят неисправные датчики ускорения.