Jeep отправляет машины на сервис

Jeep объявил об отзыве внедорожников в связи с неправильными настройками блока управления трансмиссией

Компания Jeep объявила об отзыве 201 внедорожника Cherokee в России, которые были реализованы с марта 2018 г. по настоящее время. Об этом сообщается на сайте Росстандарта. Автомобили отправляют на сервис из-за электронного блока управления трансмиссией, который может иметь неправильные настройки. Дефект способен вызвать остановку двигателя при замедлении, что может стать неожиданностью для водителя.

При необходимости на автомобилях перепрограммируют электронный блок управления трансмиссией. Владельцев отзываемых внедорожников уведомят о необходимости приехать к дилеру. Кроме того, узнать, попадает ли автомобиль под действие акции, можно по списку VIN-номеров на странице Росстандарта.