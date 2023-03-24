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24 мар 2023

Jeep снимает с производства модель Cherokee

Jeep снимает с производства модель Cherokee

Компания Jeep остановила производство кроссоверов Cherokee. Европейские СМИ сообщают, что этот шаг связан с слабыми продажами

В то же время руководство марки не собирается уходить из сегмента компактных кроссоверов, а это значит, что у Cherokee совсем скоро появится преемник. О нем известно немного – машина станет крупнее своего предшественника, кроме того имя Cherokee канет в лету.

Актуальное поколение Jeep Cherokee появилось в 2014 году, и продажи модели в последние годы планомерно падали. К примеру, по итогам 2022 года компании удалось реализовать около 40 тысяч машин, и это вдвое меньше, чем за предыдущий год.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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