Jeep снимает с производства модель Cherokee

Компания Jeep остановила производство кроссоверов Cherokee. Европейские СМИ сообщают, что этот шаг связан с слабыми продажами

В то же время руководство марки не собирается уходить из сегмента компактных кроссоверов, а это значит, что у Cherokee совсем скоро появится преемник. О нем известно немного – машина станет крупнее своего предшественника, кроме того имя Cherokee канет в лету.

Актуальное поколение Jeep Cherokee появилось в 2014 году, и продажи модели в последние годы планомерно падали. К примеру, по итогам 2022 года компании удалось реализовать около 40 тысяч машин, и это вдвое меньше, чем за предыдущий год.