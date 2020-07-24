Автомобильный портал Motorpage
24 июл 2020

В России отзывают кроссоверы Jeep Cherokee из-за проблем с трансмиссией

В России отзывают кроссоверы Jeep Cherokee из-за проблем с трансмиссией
Автор фото: фирма-производитель

В ремонт отправят 253 автомобиля, проданных с середины 2014 года по настоящее время

Росстандарт согласовал добровольный отзыв 253 кроссоверов Jeep Cherokee, реализованных в России с июня 2014 года по настоящее время, из-за проблем с трансмиссией. По той же причине месяцем ранее автопроизводитель отправил в ремонт 67 248 экземпляров Cherokee в США.

В Росстандарте заявили, что проблема кроется в узле PTU, который устроен на Cherokee таким образом, что допускает осевое перемещение в шлицевом соединении валов дифференциала и трансмиссии. Это может привести к стачиванию шлицов в этом соединении и прекращению передачи крутящего момента на колеса передней оси. Это грозит потерей тяги в движении и удерживающего усилия на стоянке при включённом режиме Park. В рамках отзывной кампании на автомобилях бесплатно перепрограммируют электронный блок управления трансмиссией (DTCM) и стояночного тормоза с электроприводом (EPB). 

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Jeep Cherokee 2014

Jeep отправляет машины на сервис

10 декабря 2019
Jeep Cherokee 2019

Jeep отправит на сервис внедорожники Cherokee

04 октября 2019
Jeep Cherokee

Jeep рассказал об обновленном Cherokee для России

20 июля 2018
Jeep Cherokee

Обновленный Jeep Cherokee получил новый мотор

18 января 2018
Jeep Cherokee

Jeep показал обновленный Cherokee

20 декабря 2017
Jeep Cherokee

Jeep Cherokee лишится спорной оптики

19 октября 2017

 Новости Jeep Cherokee

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hyundai Solaris - hyundai solaris 2020 первый и единственный Тест драйв
24 июля 2020

Hyundai Solaris
"Первый и единственный"
KIA Sportage - kia sportage 2019 в роли коммуникатора для переговоров. часть 2
Тест драйв
22 июля 2020

KIA Sportage
"KIA Sportage в роли коммуникатора для переговоров (часть 2)"
Land Rover Discovery Sport - land rover discovery sport 2020 как вместе с платформой изменился характер
Тест драйв
20 июля 2020

Land Rover Discovery Sport
"Как вместе с платформой изменился характер Land Rover Discovery Sport"
Hyundai Sonata, Skoda Superb - сравнительный тест skoda superb 2020 и hyundai sonata 2020: холодная голова или горячее сердце?
Сравнительный тест
15 июля 2020

Hyundai Sonata, Skoda Superb
"Skoda Superb и Hyundai Sonata: холодная голова или горячее сердце?"

Написано новостей:

2 6 2 8 8