В России отзывают кроссоверы Jeep Cherokee из-за проблем с трансмиссией

В ремонт отправят 253 автомобиля, проданных с середины 2014 года по настоящее время

Росстандарт согласовал добровольный отзыв 253 кроссоверов Jeep Cherokee, реализованных в России с июня 2014 года по настоящее время, из-за проблем с трансмиссией. По той же причине месяцем ранее автопроизводитель отправил в ремонт 67 248 экземпляров Cherokee в США.

В Росстандарте заявили, что проблема кроется в узле PTU, который устроен на Cherokee таким образом, что допускает осевое перемещение в шлицевом соединении валов дифференциала и трансмиссии. Это может привести к стачиванию шлицов в этом соединении и прекращению передачи крутящего момента на колеса передней оси. Это грозит потерей тяги в движении и удерживающего усилия на стоянке при включённом режиме Park. В рамках отзывной кампании на автомобилях бесплатно перепрограммируют электронный блок управления трансмиссией (DTCM) и стояночного тормоза с электроприводом (EPB).