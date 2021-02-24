Индейцы выступают против автомобилей Jeep

Нет, против машин коренные американцы ничего не имеют. Возмущение вызывает название – Cherokee

Ситуация похожа на анекдот - на 48 году использования марки, глава общины индейцев чероки, устав от гнета духов предков, вспомнил про национальную гордость и попросил Jeep прекратить использовать имя своего племени в торговых целях. «Я уверен, что это сделано с благими намерениями, но это не делает нам чести, когда наше имя наклеивается на борт машины. Лучший способ почтить нас — узнать о нашем независимом правительстве, нашей роли в этой стране, нашей истории, культуре и языке, а также вести конструктивный диалог с признанными на федеральном уровне племенами» - цитирует издание Car and Driver Чака Хоскина-младшего, вождя племени чироки.

Нет, конечно же, индейцы и раньше выступали с негативной реакцией на использование племенных названий в корпоративной торговле, но за отмену они ратуют впервые. К слову, в Jeep официально заявили, что делать кассу на доблестном имени никто не собирался и не собирается. Мол, компания наоборот чтит доблесть и гордость коренного народа Америки. Однако, индейцы не слишком то и верят словам представителей корпорации.