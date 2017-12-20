Когда Jeep Compass впервые показали почти четыре года назад даже равнодушные к автодизайну люди вздрогнули, уж больно оригинальной была его внешность. Вернее, только передняя часть автомобиля с узкими фарами и зализанными формами, мягко говоря, контрастировали со сложившимся годами брутальным имиджем марки.

Дизайнеры поспешили объяснить все заботой об аэродинамике, «да и вообще вы обратили внимание, а значит цель достигнута», но для большинства фанатов марки Cherokee стал изгоем.

Осенью появились первые шпионские фотографии обновленного кроссовера и все ждали от Jeep исправления ошибок… Но, судя по первым официальным фотографиям, в компании не очень-то и старались. Это объяснимо: от модели отвернулись поклонники Jeep, зато пришли новые: придя на смену Liberty Cherokee стал куда популярнее, его продажи примерно в два раза выше.

В самом Jeep пока ограничились информацией о том, что Cherokee стал более атлетичным и спортивным, а также получил новые, более эффективные двигатели и трансмиссии.