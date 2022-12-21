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21 дек 2022

Jeep лишил Grand Cherokee мотора V8

Jeep лишил Grand Cherokee мотора V8
Автор фото: фирма-производитель

Jeep лишил новый Grand Cherokee двигателя V8. Правда, в одной из конфигураций этот двигатель все же можно заполучить

Да, представители марки говорят, что мощный атмосферный двигатель решили оставить для трехрядной модификации внедорожника. Правда, через некоторое время  Grand Cherokee Long тоже лишится мотора V8.  Фактически самой мощной силовой установкой в линейке окажется 382-сильный гибрид, который  создан на основе двухлитрового турбомотора.  Есть и альтернатива 350-сильный V6.

Любопытно, но об отказе от мотора V8 в Stellantis заговорили еще весной этого года. Предполагалось, что его место займет некий новый двигатель с двойным турбонаддувом, но официальных анонсов концерн еще не делал.

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