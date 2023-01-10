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10 янв 2023

Stellantis объявляет отзыв Jeep Grand Cherokee в России

Stellantis объявляет отзыв Jeep Grand Cherokee в России

В России объявили массовый отзыв внедорожников Jeep Grand Cherokee — он касается 1217 автомобилей поколения WK2, проданных с 2018 года

В чем заключается дефект – выяснилось, что гидравлический блок управления модуля антиблокировочной системы тормозов (HCU/ABS) может неверно определять давление в первичном контуре.  В результате у автомобиля могут самопроизвольно включаться стоп-сигналы. Еще один интересный нюанс –  на машинах с АКПП в большинстве своем надо нажимать тормоз перед запуском двигателя. Дефект на Cherokee позволит запустить двигатель и перевести селектор КПП в режим движения без нажатия на педаль тормоза.

Все автомобили будут проверены официальными сервисными центрами, где в случае необходимости перепрограммируют блок ABS.  Клиенты будут официально приглашены в сервис, кроме того список VIN-номеров охваченных отзывом машин опубликован на сайте Росстандарта.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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