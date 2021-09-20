Jeep Grand Cherokee лишился навороченной подвески

Новый Jeep Grand Cherokee в свое время удивил всех своей технологичностью. Так, например, внедорожник получил необычную пневматическую подвеску, вот только клиенты ее не увидят!

Собственно, необычность заключается в том, что подвеска Quadra-Lift может поднять автомобиль достаточно высоко - в самом крайнем положении дорожный просвет составляет 277 миллиметров. В максимальном «занижении» клиренс составляет 177 миллиметров. По крайней мере, на словах, автомобиль выглядит эдаким неплохим проходимцем.

К сожалению, проверить это на практике не получится – в Jeep приняли решение убрать эту опцию из оснащения, так что все внедорожники, даже выкупленные по предзаказу, приедут к клиентам с обычной подвеской. В чем причина исчезновения? Производитель заявляет, что решение продиктовано дефицитом микросхем на рынке. Отметим, что пневмоподвески был лишен и Jeep Wrangler.