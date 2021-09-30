Когда в Россию приедет новый Jeep Grand Cherokee?

Отмечаем - во второй половине 2022 года, а через год до нас доедет и гибридный вариант. Гибридный американский внедорожник?

Да, а что вас смущает? Jeep давно играет в эту «зеленую» игру - даже у проходимца Wrangler есть гибридная версия. Силовая установка, к слову, на обе модели одна – она основана на базе двухлитрового турбо-агрегата и электрического двигателя, которые в совокупности выдают около 280 лошадиных сил. Конечно же, для сторонников классики будет доступен и традиционный мотор Pentastar 3.6 (294 силы) и V8 5.7 Hemi (362 силы).

Внешность автомобиля нам раскрыли еще в январе этого года, правда, тогда нам показали удлиненную версию внедорожника с индексом L, а сейчас миру представлено стандартное исполнение, правда, отличий между ними нет никаких.