Автомобильный портал Motorpage
30 сен 2021

Когда в Россию приедет новый Jeep Grand Cherokee?

Когда в Россию приедет новый Jeep Grand Cherokee?
Автор фото: фирма-производитель

Отмечаем -  во второй половине 2022 года, а через год до нас доедет и гибридный вариант. Гибридный американский внедорожник?

Да, а что вас смущает? Jeep давно играет в эту «зеленую» игру - даже у проходимца Wrangler есть гибридная версия.  Силовая установка, к слову, на обе модели одна – она основана на базе двухлитрового турбо-агрегата и электрического двигателя, которые в совокупности выдают около 280 лошадиных сил. Конечно же, для сторонников классики будет доступен  и традиционный мотор Pentastar 3.6 (294 силы) и V8 5.7 Hemi (362 силы).

Внешность автомобиля нам раскрыли еще в январе этого года, правда, тогда нам показали удлиненную версию внедорожника с индексом L, а сейчас миру представлено стандартное исполнение, правда, отличий между ними нет никаких.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Jeep Grand Cherokee

Jeep Grand Cherokee лишился навороченной подвески

20 сентября 2021

Новый Jeep Grand Cherokee заметили на тестах

28 декабря 2020

Новый Jeep Grand Cherokee засвечен

11 декабря 2020

Jeep назвал дату премьеры загадочной новинки

13 ноября 2020

Премьера нового Jeep Grand Cherokee откладывается

17 апреля 2020

Jeep привез в Россию две спецверсии Grand Cherokee

28 июня 2018

 Новости Jeep Grand Cherokee

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Carnival - kia carnival (2021) размер и его значение Тест драйв
29 сентября 2021

KIA Carnival
"Размер и его значение"
Skoda Rapid - skoda rapid (2020) дама с собачкой и skoda rapid
Тест драйв
27 сентября 2021

Skoda Rapid
"Почему Skoda Rapid должен понравиться вашей женщине?"
Cadillac XT4 - cadillac xt4 (2019) пусть он и маленький, но настоящий!
Тест драйв
24 сентября 2021

Cadillac XT4
"Cadillac XT4 – пусть он и маленький, но настоящий!"
Mitsubishi Outlander - успеть всё
Автопутешествия
22 сентября 2021

Mitsubishi Outlander
"Успеть всё"

Написано новостей:

2 9 1 8 7