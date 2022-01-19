Объявлена дата российской премьеры Jeep Grand Cherokee L

Концерн Stellantis раскрыл сроки появления нового Jeep Grand Cherokee L: его представят уже 25 января, причем Россия станет первым рынком для модели в Европе.

С дебюта данного внедорожника прошел уже целый год. От обычного Grand Cherokee новинка отличается габаритами – длина более 5.2 метров, трехрядной компоновкой, опциями и более дорогими материалами отделки в интерьере.

На рынке США автомобиль предлагается с двигателем V6 на 290 лошадиных сил. Есть и альтернатива в виде 357-сильного V8 Hemi. Для сторонников экологии присутствует и гибридная силовая установка на основе двухлитрового турбомотора. В такой конфигурации автомобиль также доберется до России, но лишь в 2023 году.