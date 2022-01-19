Автомобильный портал Motorpage
19 янв 2022

Объявлена дата российской премьеры Jeep Grand Cherokee L

Объявлена дата российской премьеры Jeep Grand Cherokee L
Автор фото: фирма-производитель
Концерн Stellantis раскрыл сроки появления нового Jeep Grand Cherokee L: его представят уже 25 января, причем Россия станет первым рынком для модели в Европе.
 
С дебюта данного внедорожника прошел уже целый год. От обычного Grand Cherokee новинка отличается габаритами – длина более 5.2 метров, трехрядной компоновкой, опциями и более дорогими материалами отделки в интерьере.
 
На рынке США автомобиль предлагается с двигателем V6 на 290 лошадиных сил. Есть и альтернатива в виде 357-сильного V8 Hemi. Для сторонников экологии присутствует и гибридная силовая установка на основе двухлитрового турбомотора. В такой конфигурации автомобиль также доберется до России, но лишь в 2023 году.

При написании новости использовалась информация:
Motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Jeep Grand Cherokee (2022)

Когда в Россию приедет новый Jeep Grand Cherokee?

30 сентября 2021
Jeep Grand Cherokee

Jeep Grand Cherokee лишился навороченной подвески

20 сентября 2021

Новый Jeep Grand Cherokee заметили на тестах

28 декабря 2020

Новый Jeep Grand Cherokee засвечен

11 декабря 2020

Jeep назвал дату премьеры загадочной новинки

13 ноября 2020

Премьера нового Jeep Grand Cherokee откладывается

17 апреля 2020

 Новости Jeep Grand Cherokee

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volkswagen Transporter - volkswagen transporter (2019) почему volkswagen transporter близок к идеалу коммерческого транспорта Тест драйв
18 января 2022

Volkswagen Transporter
"Почему Volkswagen Transporter близок к идеалу коммерческого транспорта"
Volkswagen Caddy - volkswagen caddy (2021) самый щедрый коммерческий транспорт
Тест драйв
14 января 2022

Volkswagen Caddy
"Самый щедрый коммерческий транспорт"
Genesis GV70 - genesis gv70 (2021) кому из конкурентов испортит жизнь новый кроссовер
Тест драйв
11 января 2022

Genesis GV70
"Кому из конкурентов испортит жизнь новый кроссовер"
Mercedes-Benz A-Class, KIA Ceed - новые реалии: сравниваем mercedes-benz a-class и kia ceed
Сравнительный тест
24 декабря 2021

Mercedes-Benz A-Class, KIA Ceed
"Новые реалии: сравниваем Mercedes-Benz A-Class и Kia Ceed"

Написано новостей:

2 9 8 7 9