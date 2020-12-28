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28 дек 2020

Новый Jeep Grand Cherokee заметили на тестах

Новый Jeep Grand Cherokee заметили на тестах

Новинка получит серьезно переработанную внешность и переедет на новое шасси. Премьера машины состоится в 2021 году

Несмотря на обилие маскировочной пленки, заметно, что облик нового «Чирока» тяготеет к концепту Wagoneer. Здесь прослеживаются уникальные штрихи вроде узой линии передней оптики или необычных выхлопных патрубков. Причем сам силуэт тоже сменился – машина стала ниже и длиннее.

Что касается шасси, то здесь будет трудиться итальянская разработка - Giorgio. На ней базируются такие машины как Alfa Romeo Giulia, например. Однако, учитывая, что размеры у Grand Cherokee большие – архитектуру переработают, как минимум, укрупнят. В то же время производитель заявил, что машине улучшат внедорожные характеристики. Что же до моторов, то в линейку войдут и двигатели V6, и двигатели V8.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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