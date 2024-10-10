Jeep Grand Cherokee L лишился двигателя V8

Компания Jeep прекратила производство модели Grand Cherokee L с двигателем V8 Hemi. Теперь автомобиль в США доступен только с 293-сильным V6

Американские покупатели ранее могли выбрать опционально для своего трехрядного внедорожника 5,7-литровый V8 Hemi мощностью 357 л.с. Однако производитель без всякого предупреждения убрал такую возможность в наборе комплектаций. Но оказалось, что он не пользовался большой популярностью и по последующему сообщению бренда, только 4% покупателей за последний год решили оснастить свой Grand Cherokee L более мощным агрегатом.

В прошлом году 5,7- и 6,4-литровый V8 были убраны из опций для моделей Wagoneer и Grand Wagoneer. Предполагается, что на смену V8 придет гибридная силовая установка, которая устанавливается на Grand Cherokee 4xe. Напомним, что в состав данной системы входит 4,0-литровый 4-цилиндровый турбомотор и два электродвигателя. Суммарная мощность - 375 л.с. и 637 Нм крутящего момента.