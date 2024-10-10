Автомобильный портал Motorpage
10 окт 2024

Jeep Grand Cherokee L лишился двигателя V8

Jeep Grand Cherokee L лишился двигателя V8
Автор фото: фирма-производитель

Компания Jeep прекратила производство модели Grand Cherokee L с двигателем V8 Hemi. Теперь автомобиль в США доступен только с 293-сильным V6

Американские покупатели ранее могли выбрать опционально для своего трехрядного внедорожника 5,7-литровый V8 Hemi мощностью 357 л.с. Однако производитель без всякого предупреждения убрал такую возможность в наборе комплектаций. Но оказалось, что он не пользовался большой популярностью и по последующему сообщению бренда, только 4% покупателей за последний год решили оснастить свой Grand Cherokee L более мощным агрегатом.

В прошлом году 5,7- и 6,4-литровый V8 были убраны из опций для моделей Wagoneer и Grand Wagoneer. Предполагается, что на смену V8 придет гибридная силовая установка, которая устанавливается на Grand Cherokee 4xe. Напомним, что в состав данной системы входит 4,0-литровый 4-цилиндровый турбомотор и два электродвигателя. Суммарная мощность - 375 л.с. и 637 Нм крутящего момента.

При написании новости использовалась информация:
caranddriver

Комментарии к новости

Последние новости

...
Jeep Grand Cherokee

Stellantis объявляет отзыв Jeep Grand Cherokee в России

10 января 2023
Jeep Grand Cherokee (2022)

Jeep лишил Grand Cherokee мотора V8

21 декабря 2022
Jeep Grand Cherokee L (2021) вид сбоку

Объявлена дата российской премьеры Jeep Grand Cherokee L

19 января 2022
Jeep Grand Cherokee (2022)

Когда в Россию приедет новый Jeep Grand Cherokee?

30 сентября 2021
Jeep Grand Cherokee

Jeep Grand Cherokee лишился навороченной подвески

20 сентября 2021

Новый Jeep Grand Cherokee заметили на тестах

28 декабря 2020

 Новости Jeep Grand Cherokee

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

JAC JS6 - ресурсный тест jac s6 (2022) универсальность с немецким акцентом Тест драйв
10 октября 2024

JAC JS6
"Ресурсный тест JAC JS6: Универсальность с немецким акцентом"
Exeed RX - ресурсный тест exeed rx (2023) респектабельный драйв
Тест драйв
07 октября 2024

Exeed RX
"Ресурсный тест Exeed RX: Респектабельный драйв"
Lada Vesta Cross - ресурсный тест lada vesta sw cross (2023) свежий взгляд
Тест драйв
03 октября 2024

Lada Vesta Cross
"Ресурсный тест Lada Vesta SW Cross: Свежий взгляд"
- groza traveller 800 в круиз на двух колесах
Мотоциклы
23 августа 2024


"В круиз на двух колесах"

Написано новостей:

3 5 1 8 7