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10 апр 2017

Jeep представил самый экстремальный Grand Cherokee

Jeep представил самый экстремальный Grand Cherokee
Автор фото: фирма-производитель

Компания Jeep рассекретила самый мощный вариант внедорожника Grand Cherokee, который получил имя Trackhawk. Эта версия оснащена 707-сильным 6,2-литровым двигателем Hellcat, который ранее дебютировал на купе Challenger SRT Hellcat и седане Charger SRT Hellcat

С ним тяжелый внедорожник разгоняется до 97 км/ч (60 миль/час) всего за 3,5 секунды, что делает его самым динамичным серийным «проходимцем» в мире. Максимальная скорость заявлена на отметке 290 км/ч, среди внедорожников выше только у Bentley Bentayga (301 км/ч). Двигатель сочетается с 8-ступенчатым «автоматом», который был усилен для работы с таким мощным двигателем.

Полноприводная трансмиссия получила несколько режимов распределения крутящего момента: Auto (40:60), Snow (50:50), Tow (60:40), Sport (35:65) и, наконец, Track (30:70). Внедорожник оснащается спортивной подвеской, усиленными тормозами Brembo с 400-миллиметровыми дисками спереди и 350-миллиметровыми сзади.

Внешне Jeep Grand Cherokee Trackhawk легко отличить по мощному переднему бамперу, прорезью под радиаторной решеткой,  теплоотводящим отверстиям в капоте, заднему диффузору и четырем сдвоенным патрубкам выхлопной системы.

Для Trackhawk была пересмотрена приборная панель: центральное место здесь занимает тахометр. Информационно-развлекательная система Uconnect с 8,4-дюймовым экраном получила отдельный раздел, в котором можно следить за производительностью внедорожника.

Jeep Grand Cherokee Trackhawk поступит к американским дилерам в четвертом квартале этого года. Ориентировочная цена составит не менее 85 тысяч долларов.

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