Jeep готовится представить электрический Wrangler

Нет, речь идет не о модернизации гибрида, который уже существует в линейке Wrangler, а о появлении полноценного «зеленого» автомобиля.

Похоже, мы с вами наблюдаем зарождение моды на электрические внедорожники – именно внедорожники, а не кроссоверы. Сперва в Rivian показали свой проект, затем в Ford заявили, что у возрожденного Bronco появится «зеленая» версия. Теперь подобное решили сделать и в Jeep со своим Wrangler.

Технических подробностей у нас нет вовсе. Известно лишь то, что машина получит тройной блок аккумуляторов. Можно сделать прогноз, что по мощности автомобиль не будет уступать гибридной версии Wrangler. Напомним, что там силовая установка, которая состоит из электродвигателя и бензинового турбо-мотора, развивает около 380 лошадиных сил.