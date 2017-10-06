Серийный вариант трехрядного кроссовера Jeep впервые был замечен на дорожных испытаниях. Несмотря на серьезный камуфляж заметно, что машина не похожа ни на одну из нынешних моделей компании.

Ее отличают не только увеличенная длина, но и некая «автобусность» в формах, присущая многим большим кроссоверам. Вероятнее всего, под камуфляжем скрывается машина, которая позаимствует некоторые стилистические решения у концепта Yuntu, который Jeep показывал в апреле на автосалоне в Пекине.

Концепт был оснащен гибридной силовой установкой, но серийная версия нового кроссовера, который должен получить имя Grand Wagoneer, получит также традиционные бензиновые и дизельные двигатели. На американском рынке новый кроссовер будет конкурировать с такими автомобилями как Toyota Highlander и Honda Pilot.

