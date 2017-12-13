Всего несколько дней прошлом с момента, как в сети оказались патентные рисунки большого внедорожника Jeep Grand Commander, а фотошпионам уже удалось застигнуть прототип этой модели на дорогах общего пользования.

Американская компания тестирует Grand Commander в Китае, ведь именно для этого рынка предназначается новая модель в первую очередь. Прототип серьезно закамуфлирован, но ни чехлы, ни пленка не могут скрыть того, что его передняя часть серьезно перекликается с нынешним Grand Cherokee. В остальном это довольно самобытная модель и, судя по всему, у нее не будет общих кузовных элементов ни с одной из других моделей Jeep.

У внедорожника не только большая колесная база, но и длинный задний свес. То есть у машины будет весьма просторный салон и третий ряд будет рассчитан на взрослых пассажиров.

Технические детали пока неизвестны. Вероятнее всего Jeep Grand Commander получит 2-литровый 4-цилиндровый турбодвигатель мощностью 272 л.с. В таком варианте машина имеет «мягкую» гибридную установку, где электромотор заведует стартером и питанием второстепенной электрики.

Jeep Grand Commander крайне важен для американской марки: Китай стал вторым после Северной Америки рынком сбыта автомобилей для марки. Однако, судя по размерам, у Grand Commander есть все шансы появиться и на других рынках. Например, в США или России, где он будет конкурировать с Honda Pilot и Toyota Highlander.

