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26 сен 2022

Jeep перестанет оснащать модель Wrangler дизельным двигателем

Jeep перестанет оснащать модель Wrangler дизельным двигателем
Компания Jeep, входящая в состав концерна Stellantis, завершит выпуск внедорожника Wrangler в версии с дизельным двигателем.
Пока официального подтверждения данной информации нет, но пользователи одного из американских форумов ссылаются на некое письмо штаб-квартиры Stellantis, которое было разослано по всей дилерской сети марки Jeep. 
 
Любопытно, но в сообщении, не только говорится о появлении прощальной версии с дизельным мотором, но и об ее отличиях.  Уточняется, что версия получит наименование Farout. Выпускаться она будет только в пятидверной модификации Rubicon, а основными отличиями «прощального» внедорожника станут дизайнерские ярко-красные акценты в интерьере.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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