Jeep перестанет оснащать модель Wrangler дизельным двигателем

Компания Jeep , входящая в состав концерна Stellantis, завершит выпуск внедорожника Wrangler в версии с дизельным двигателем.

Пока официального подтверждения данной информации нет, но пользователи одного из американских форумов ссылаются на некое письмо штаб-квартиры Stellantis, которое было разослано по всей дилерской сети марки Jeep.

Любопытно, но в сообщении, не только говорится о появлении прощальной версии с дизельным мотором, но и об ее отличиях. Уточняется, что версия получит наименование Farout. Выпускаться она будет только в пятидверной модификации Rubicon, а основными отличиями «прощального» внедорожника станут дизайнерские ярко-красные акценты в интерьере.