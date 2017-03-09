В рамках женевского автосалона состоялась презентация четырех новых моделей KIA, включая мировую премьеру третьего поколения KIA Picanto

Автомобиль А-класса выделяется просторным салоном, внушительным объемом багажного отделения (255 литров), современной системой мультимедиа с 7-дюймовым монитором и возможностью интеграции со смартфоном, а также наличием модуля беспроводной зарядки гаджетов.

По сравнению с предшественником автомобиль стал комфортнее и, благодаря увеличенной вдвое доле сверхвысокопрочной стали при изготовлении кузова, безопаснее. На повышение безопасности работает и первая в классе torque vectoring system, распределяющая тягу между ведущими колесами при помощи тормозной системы, улучшающую поворачиваемость и делающую управляемость прогнозируемой и стабильной.

Будущим покупателям предложат улучшенную отделку салона, цвет которой можно выбрать, а так же расширенную до 11 цветов, палитру вариантов окраски кузова. Выбор силовых агрегатов и трансмиссий чуть скромнее, всего два бензиновых двигателя: «литровый» MPI мощностью 67 лошадиных сил работающий в паре с 5 ступенчатой механикой и 84-сильный 1,2 MPI, в паре с 4-ступенчатым автоматом. На российском рынке новый KIA Picanto появится уже в середине нынешнего года.