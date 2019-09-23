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23 сен 2019

Kia Picanto станет электрокаром

Kia Picanto станет электрокаром
Автор фото: фирма-производитель

Компания Kia работает над созданием доступного электрического автомобиля на базе городского хэтчбека Picanto

По словам главы европейского подразделения марки Эмилио Эррера, электрический Kia Picanto поступит на рынок сразу после того, как удастся снизить стоимость его производства. Если бы модель появилась в продаже сегодня, то стоила бы около 20 000 евро— вдвое больше обычного Picanto с бензиновым мотором. В компании намерены снизить цену до 16 000 — 17 000 евро.

К сожалению, каких-либо подробностей о проекте нет. Эмилио Эррера не готов назвать даже приблизительную дату начала продаж электрического Picanto. На данный момент известно, что в 2019 году Kia планирует продать в Европе около 20 000 электромобилей двух моделей – хэтчбека e-Soul и кроссовера e-Niro.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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