Автомобильный портал Motorpage
ноя 2017

Новое поколение KIA Rio - Мистер Икс

Новый KIA Rio - Kia Rio X-Line 2017 Мистер Икс
Бренд KIA начинает продажи хэтчбека повышенной проходимости Rio X-Line, который встал на конвейер санкт-петербургского предприятия корейской компании

Первое, что бросается в глаза при взгляде на модель Rio X-Line, это увеличенный клиренс (170 мм) и мощный пластиковый обвес, защищающий пороги, нижнюю часть дверей, колесные арки и бамперы. Выигрышно смотрятся рейлинги на крыше, имитация стальной защиты на кромках бамперов, светодиодные ходовые огни и задние фонари, а также «взрослые» 16-дюймовые колеса с легкосплавными дисками. Габариты новинки составляют 4240х1750х1510 мм. Подвеска получила уникальные калибровки, которые должны обеспечить в равной степени высокую плавность хода и энергоемкость. Кроме того, на обеих осях применены эффективные дисковые тормозные механизмы. Силовая линейка аналогична седану. Это 1,4-литровый 100-сильный и 1,6-литровый 123-сильный бензиновые моторы, которые сочетаются с передним приводом, 6-ступенчатой «механикой» и 6-диапазонным «автоматом». Исполнение салона, по сути, копирует интерьер четырехдверного Rio. В списке оснащения значатся камера заднего вида, «мультимедийка» с 7-дюймовым сенсорным экраном, навигацией, поддержкой сервисов Android Auto и Apple CarPlay. Отметим, что выпуск и продажа стандартных хэтчбеков Rio без внедорожного пакета в России пока не планируются.

Фото KIA Rio

  • Kia Rio 2017 Только для европейцев
  • Kia Rio 2017 вид спереди
  • Kia Rio 2017 вид спереди
  • Kia Rio 2017 вид спереди
Больше фотографий в нашей галерее

Посмотреть в каталоге:

KIA Rio

KIA Rio
Тест-драйвов
16
Двигателей
4
Комлектаций
4
Поколение
IV
Цены
от 1
до 4
Подробнее про KIA Rio

Последние новости

...
Kia Rio

Kia Rio обзавелся версией для любителей смартфонов

31 октября 2017
Kia Rio X-Line

В России начали собирать Kia Rio X-Line

17 октября 2017
Kia Rio X-Line

Kia рассекретила кросс-хэтч Rio X-Line

10 октября 2017
Kia Rio X-Line

Kia сделает конкурента Lada XRAY и Renault Sandero Stepway

03 октября 2017
Kia Rio

В России собрали 28 000 предзаказов на новый Kia Rio

17 августа 2017

 Новости KIA Rio

Другие сообщения про эту новинку

Новый KIA Rio - Kia Rio 2017 С иголочки Kia Rio 2017 Только для европейцев Kia Rio 2017 вид спереди Kia Rio 2017 вид спереди

Новинка на авторынке:

KIA Rio

С иголочки 0
Новый KIA Rio - Kia Rio 2017 Только для европейцев Kia Rio 2017 вид спереди Kia Rio 2017 вид спереди Kia Rio 2017 вид спереди

Новинка на авторынке:

KIA Rio

Только для европейцев 0
Новый KIA Rio - Минус два

Новинка на авторынке:

KIA Rio

Минус два 0

Вас заинтересует:

Интересная новинка?

Расскажите друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках

Комментарии к новинке

Оставить комментарий

Хотите поделиться своим мнением?

Чтобы мы могли показать ваше имя и аватарку, пожалуйста зайдите на сайт через одну из соц.сетей

Написано новостей:

2 0 0 7 0