Новое поколение KIA Rio - Мистер Икс

Бренд KIA начинает продажи хэтчбека повышенной проходимости Rio X-Line, который встал на конвейер санкт-петербургского предприятия корейской компании

Первое, что бросается в глаза при взгляде на модель Rio X-Line, это увеличенный клиренс (170 мм) и мощный пластиковый обвес, защищающий пороги, нижнюю часть дверей, колесные арки и бамперы. Выигрышно смотрятся рейлинги на крыше, имитация стальной защиты на кромках бамперов, светодиодные ходовые огни и задние фонари, а также «взрослые» 16-дюймовые колеса с легкосплавными дисками. Габариты новинки составляют 4240х1750х1510 мм. Подвеска получила уникальные калибровки, которые должны обеспечить в равной степени высокую плавность хода и энергоемкость. Кроме того, на обеих осях применены эффективные дисковые тормозные механизмы. Силовая линейка аналогична седану. Это 1,4-литровый 100-сильный и 1,6-литровый 123-сильный бензиновые моторы, которые сочетаются с передним приводом, 6-ступенчатой «механикой» и 6-диапазонным «автоматом». Исполнение салона, по сути, копирует интерьер четырехдверного Rio. В списке оснащения значатся камера заднего вида, «мультимедийка» с 7-дюймовым сенсорным экраном, навигацией, поддержкой сервисов Android Auto и Apple CarPlay. Отметим, что выпуск и продажа стандартных хэтчбеков Rio без внедорожного пакета в России пока не планируются.