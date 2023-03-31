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31 мар 2023

В Росси снова стали продавать Kia Rio

В Росси снова стали продавать Kia Rio

У российских дилеров стали снова появляться популярные легковушки B-класса. Правда, есть один важный нюанс – эти машины не произведены в России, а поставлены к нам по программе параллельного импорта

Собственно, собрали новенькие «Рио» на заводе в Казахстане – к дилерам поступили седаны с 1,6-литровым мотором мощностью 123 лошадиные силы в связке с автоматом и в максимальной комплектации Premium.

Любопытный факт – российский офис марки объявил лишь о приостановке своей деятельности в РФ, но не об уходе с рынка. Хотя завод Hyundai в Санкт-Петербурге, где до последнего момента собирались и машины KIA, находится в простое с весны прошлого года.

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