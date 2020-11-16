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16 ноя 2020

На российский рынок приехал новый Kia Rio X-Line

На российский рынок приехал новый Kia Rio X-Line
Автор фото: фирма-производитель

KIA Motors Russia & CIS представляет кросс-хэтчбек Rio X. Продажи нового кросс-хэтчбека начнутся 1 декабря 2020 года

Форма фар и фирменная графика дневных ходовых огней «Биение сердца» делают автомобиль узнаваемым на дороге. Дизайн решетки радиатора и мощный, агрессивный передний бампер разработаны эксклюзивно для кросс-хэтчбека и отличаются от седана. Для Rio X разработаны задние фонари оригинальной формы, а в облике заднего бампера визуальной доминантой стала серебристая накладка, акцентирующая внимание именно на характере кроссовера, вместе со сдвоенным наконечником выпускной трубы. Контрастными акцентами в дизайне Rio X стали рейлинги на крыше, спойлер на двери багажного отсека, накладки дверей и колесных арок – все окрашенные в черный цвет. Габаритная длина Rio X составляет 4275 мм. При этом кросс-хэтчбек шире седана на 10 мм (1750 мм), и заметно выше – на 65 мм (1535 мм). Дорожный просвет может достигать (на шинах R16) 195 мм.

Как и у базового седана Rio, моторная линейка Rio X включает  – 1,4-литровый мотор семейства Kappa (100 л.с., 132 Н*м) и 1,6-литровый двигатель семейства Gamma (123 л.с., 156 Н*м). Оба двигателя могут агрегатироваться как с 6-ступенчатой механической, так и с 6-ступенчатой автоматической трансмиссиями. 

При написании новости использовалась информация:
Kia

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