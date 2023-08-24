Kia Rio лишится американского рынка

Корейская компания Kia намерена остановить продажи седанов Kia Rio в США в связи с низким спросом

Kia Rio на данный момент является одной из самых доступных моделей корейского бренда в США. Не смотря на “бюджетный” сегмент продажи автомобиля падали с каждым годом. Ситуация не изменилась даже с выпуском нового поколения в 2023 году.

Напомним, что Kia Rio оснащается бензиновой рядной “четверкой” объемом 1,6 л. Мощность данного агрегата составляет 123 л.с. и 151 Нм крутящего момента. Автомобиль комплектуется 6-ступенчатой “механикой” или 6-ступенчатым “автоматом”. Привод - передний.