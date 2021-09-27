Стартовали продажи Kia Rio 2022-го модельного года

Компания Kia Russia & CIS сообщает, что 27 сентября на территории Российской Федерации стартовали продажи автомобилей семейства Rio – седанов Rio и кросс-хэтчбеков Rio X – в спецификациях 2022-го модельного года.

Обновления затронули облик самой популярной в России модели иностранной марки, варианты комплектации и мультимедийные возможности Rio. Rio станет третьей – после Cerato и Soul – моделью на российском рынке, которая получила новый логотип бренда. Обновлен также список комплектаций для обоих типов кузова: новая комплектация Luxe AV (на базе комплектации Luxe) теперь предлагается для версий с двигателем 1,6 (123 л.с.) как с 6-ступенчатой механической трансмиссией, так и с 6-ступенчатой автоматической.

Также обе модели оснащаются мультимедийными системами с экранами увеличенной диагонали. В комплектации Luxe AV устанавливается мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем с диагональю 8”. Система поддерживает платформы интеграции смартфонов Android Auto и Apple Carplay, открывая доступ к множеству сервисов, в том числе и ряду сервисов Яндекс (Карты, Навигатор, Музыка). Помимо обновленной мультимедийной системы, Kia Rio/Rio X Luxe AV 2022-го модельного года оснащаются камерой заднего вида с динамическими линиями разметки и датчиком света.