В России отзывают более ста тысяч Kia Rio

Компания Kia приняла решение отозвать в России 105 405 автомобилей Rio. Под сервисную акцию попали машины, которые были произведены в период с 2013 г. по 2018 год. В чем кроется причина? Объясняем – в некорректной работе подушек безопасности

«Причина отзыва транспортных средств: горит лампа неисправности SRS на панели приборов. Возможна внутренняя неисправность модуля Airbag. На всех транспортных средствах будет проведено обновление программного обеспечения модуля Airbag и при необходимости его замена» - заявили специалисты Росстандарта.

Клиентов будут оповещать сотрудники официальных дилерских центров. Все работы, опять же, будут проводиться бесплатно в рамках гарантийных обязательств.