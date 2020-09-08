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8 сен 2020

Обновленный Kia Rio встал на Российский конвейер

Обновленный Kia Rio встал на Российский конвейер
Автор фото: фирма-производитель

KIA Motors Russia & CIS сообщает, что на заводе «ХММР» в Санкт-Петербурге началось серийное производство обновленного седана  KIA Rio

После рестайлинга седан получил более рельефные бамперы, благодаря чему его длина увеличилась на 20 мм по сравнению с предшественником. Кроме того, автомобиль обзавелся измененной фирменной решеткой «улыбка тигра», визуально объединенной с блоком модернизированных фар, а также антенной в форме «акульего плавника». Любопытно, что Разработкой облика автомобиля занимался один из региональных руководителей Kia Design – Олег Сон, известный своими прогрессивными проектами для европейских автомобильных брендов. Активное участие в разработке обновленной модели принимал российский офис компании – KIA Motors Russia & CIS HQ.

Как и прежде, обновленный Kia Rio предложат с бензиновыми двигателями рабочим объемом 1,4 и 1,6 л мощностью 100 и 123 л.с. соответственно, которые работает вместе с шестиступенчатой механической коробкой передач, либо с «автоматом»

При написании новости использовалась информация:
KIA

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