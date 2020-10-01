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1 окт 2020

Стартовали продажи обновленного седана KIA Rio

Стартовали продажи обновленного седана KIA Rio
Автор фото: фирма-производитель

KIA Motors Russia & CIS HQ сообщает, что 1 октября 2020 года во всех официальных дилерских центрах бренда на территории Российской Федерации стартовали продажи обновленного седана Rio

За счет новой формы бамперов Rio стал на 20 мм длиннее, остальные габаритные размеры не изменились, как и дорожный просвет в 160 мм – также учитывающий специфику российской эксплуатации. Без изменения осталась и хорошо зарекомендовавшая себя линейка двигателей – 1,4-литровый семейства Kappa (100 л. с., 132 Н*м) и 1,6-литровый семейства Gamma (123 л. с., 156 Н*м). Оба двигателя могут агрегатироваться как с 6-ступенчатой механической трансмиссией, так и с 6-ступенчатой автоматической.

Выпускающийся на заводе в Санкт-Петербурге седан традиционно в максимальной степени адаптирован к российским условиям эксплуатации, эта модель по-прежнему создается специально и эксклюзивно для России и имеет значительные отличия от Rio, предлагающихся на других рынках. Улучшена шумоизоляция, предусмотрен фирменный пакет «Теплые опции». В зависимости от комплектации Rio может быть оснащен фарами трех разных типов (галогенные, галогенные линзованные или светодиодные). Впервые для данной модели предлагается возможность дистанционного запуска двигателя при помощи кнопки на ключе (с расстояния до 50 м), с активацией памяти «Теплых опций». Впервые в данном сегменте и для автомобилей KIA – предлагается возможность беспроводного подключения смартфонов с платформами Apple CarPlay и Android Auto.

При написании новости использовалась информация:
KIA

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