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окт 2017

Рестайлинг KIA Sorento - С «автоматом» наперевес

Новый KIA Sorento - Kia Sorento 2018 С «автоматом» наперевес
Плановое обновление превратило кроссовер KIA Sorento в более современный, рафинированный и высокотехнологичный автомобиль

Новые решетка радиатора и спойлер, переработанные кузовные фаски и светотехника с активным управлением на основе диодов – лишь верхушка айсберга. Модель, продающаяся на российском рынке как Sorento Prime, получила также модернизированный интерьер, где выделяются рулевое колесо с четырьмя спицами и электрической регулировкой, передние кресла с более престижной отделкой и выраженным профилем, обновленная мультимедийная система с поддержкой сервисов Apple CarPlay и Android Auto и опциональная аудиосистема премиум-класса Harman Kardon. Ключевое техническое новшество – замена 6-диапазонного «автомата» на 8-диапазонный. Не менее важная новация – появление опциональной спортивной версии шасси с более жесткими настройками упругих элементов. Моторную линейку рестайлинг при этом не затронул. Для кроссовера доступны бензиновые 2,4- и 3,3-литровый агрегаты (188 и 250 л.с.), а также 2,2-литровый 200-сильный турбодизель. Вопрос о времени появления обновленного кроссовера в России находится в стадии обсуждения.

Фото KIA Sorento

  • Kia Sorento 2018 С «автоматом» наперевес
  • Kia Sorento 2018 вид спереди
  • Kia Sorento 2018 вид сбоку
  • Kia Sorento 2018 вид сзади
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KIA Sorento

KIA Sorento
Тест-драйвов
12
Двигателей
2
Комлектаций
5
Поколение
III
Цены
от 2 249 900
до 2 609 900
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