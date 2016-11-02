Рестайлинг KIA Sorento - С «автоматом» наперевес

Плановое обновление превратило кроссовер KIA Sorento в более современный, рафинированный и высокотехнологичный автомобиль

Новые решетка радиатора и спойлер, переработанные кузовные фаски и светотехника с активным управлением на основе диодов – лишь верхушка айсберга. Модель, продающаяся на российском рынке как Sorento Prime, получила также модернизированный интерьер, где выделяются рулевое колесо с четырьмя спицами и электрической регулировкой, передние кресла с более престижной отделкой и выраженным профилем, обновленная мультимедийная система с поддержкой сервисов Apple CarPlay и Android Auto и опциональная аудиосистема премиум-класса Harman Kardon. Ключевое техническое новшество – замена 6-диапазонного «автомата» на 8-диапазонный. Не менее важная новация – появление опциональной спортивной версии шасси с более жесткими настройками упругих элементов. Моторную линейку рестайлинг при этом не затронул. Для кроссовера доступны бензиновые 2,4- и 3,3-литровый агрегаты (188 и 250 л.с.), а также 2,2-литровый 200-сильный турбодизель. Вопрос о времени появления обновленного кроссовера в России находится в стадии обсуждения.