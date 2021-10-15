В Россию приехал обновленный Kia Sorento

В России стартовали продажи кроссоверов Kia Sorento 2022-го модельного года. Стоимость автомобилей в обновленных комплектациях составляет от 2 499 900 до 3 629 900 рублей. В техническом плане все стандартно – бензиновые моторы 2.5 и 3.5. Альтернатива – турбодизель 2.2. Впрочем автомобиль получил несколько приятных отличий.

Первое отличие – появление нового фирменного логотипа. Отличие второе – пересмотр и расширение комплектаций. Во всех комплектациях с 2022 модельного года расширен фирменный пакет Kia «Теплые опции», делающий комфортнее эксплуатацию автомобиля в зимнее время. В него для Sorento включены электрообогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. Доступнее стал комплекс систем безопасности и помощи водителю Drive Wise. Теперь уже начиная с комплектации Prestige, кроссовер Sorento оснащается системой предотвращения фронтального столкновения FCA (уровень распознавания: автомобиль/пешеход), системой предотвращения выезда из полосы движения LKA, системой контроля внимания водителя DAW (с функцией предупреждения о начале движения), ассистентом движения в полосе LFA и ассистентом управления дальним светом НВА.

Начиная с комплектации Prestige, Kia Sorento 2022-го модельного года оснащается штатно устанавливаемым комплексом телематики Kia Connect. С помощью Kia Connect владелец всегда может оставаться на связи с автомобилем при помощи смартфона и использовать различные сервисы, в том числе и геолокационные.