Дебютировал обновленный Kia Sorento

Корейская компания Kia провела презентацию обновленного кроссовера Sorento. Старт продаж запланирован на начало 2024 года

Дизайн нового Sorento был раскрыт в конце прошлого месяца. Автомобиль получил светодиодную Т-образную оптику, слегка измененную фирменную решетку радиатора и более современный салон с широким сенсорным дисплеем, разделенным на два экрана диагоналями 12,3 дюйма каждый.

Моторная гамма Kia Sorento состоит из трех различных силовых установок. Во-первых, это 2,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 281 л.с. Альтернативный вариант - дизельный агрегат объемом 2,2 л. Его мощность составит 194 л.с. Флагманское исполнение Sorento оснащается гибридной силовой установкой суммарной мощностью 230 л.с. Бензиновый и дизельный моторы работают в паре с 8-ступенчатым “роботом”, а гибрид комплектуется 6-ступенчатым “автоматом”. Привод предложен передний или полный для всех версий.