Появились первые изображения кроссовера Kia Sorento

Корейская компания Kia опубликовала тизер нового поколения кроссовера Sorento, дебют которого состоится до конца 2023 года

На изображениях видно, что новинка получит внешний вид в духе последних моделей EV9 и Picanto, но с рядом своих стилистических особенностей. Передние фары выполнены в виде Т-образных светодиодных полос, а решетка радиатора имеет форму перевернутой трапеции.

Вероятно, моторная гамма останется без изменений. Линейка бензиновых моторов представлена в виде 4-цилиндрового мотора объемом 2,5 л. Мощность агрегата зависит от комплектации - 179 л.с. (232 Нм) или 281 л.с. (422 Нм). Трансмиссия - 6-ступенчатый “автомат” или 8-ступенчатый “робот”. Версия подороже получила бензиновый V6 объемом 3,5 л. (249 л.с. и 331 Нм). Данный мотор комплектуется 8-ступенчатым “автоматом”. Дизельный агрегат - “турбочетверка” объемом 2,2 л. Мощность - 202 л.с. (440 Нм). Трансмиссия - 8-ступенчатый “робот”. Что касается гибридной силовой установки, то в ее основе лежит бензиновый турбомотор объемом 1,6. Мощность - 230 л.с. (350 Нм). Все версии предлагаются как с передним, так и с полным приводом.