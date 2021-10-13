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13 окт 2021

Kia Sorento превратили в раллийный внедорожник

Kia Sorento превратили в раллийный внедорожник
Автор фото: фирма-производитель

Покупатели кроссоверов часто думают, что заполучили в свои руки настоящего покорителя бездорожья, а потом быстро разочаровываются, что на деле ничего не выходит, так как их машины для  этого просто не предназначены. Впрочем, в Kia считают несколько иначе.

На днях корейская марка представила два кроссовера, подготовленных для участия в рейде Rebelle Rally. Оба созданы на базе модели Sorento и отличаются от стандартного SUV лишь дополнительными аксессуарами вроде защиты моторного отсека,  усиленных бамперов и специальных покрышек.

Фактически, кроссоверы выйдут на дистанцию в обычном исполнении. По большему счету единственная техническая доработка, которая была произведена с ними – увеличение дорожного просвета на два с половиной сантиметра путем установки проставок.  К слову, под капотом машин находятся гибридные силовые установки, так что возникают вопросы, а смогут ли машины перенести этот гоночный рейд. Впрочем, Volkswagen вообще направляет на ралли свой электрический ID.4,  хотя его доработали серьезнее – заменив большинство компонентов подвески и рулевого управления на усиленные аналоги.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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