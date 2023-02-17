В России отзывают несколько тысяч Kia Sorento

Компания Kia отзывает 5455 проданных в России кроссоверов Sorento. На сервис придётся заехать владельцам машин, реализованных в 2021 и 2022 году

В чем заключается дефект? Объясняем - у машин в коробке передач могут происходить некие толчки, когда происходит переключение на повышенную передачу. При трогании с места тоже могут идти определенные вибрации.

Удивительно, но в Kia связывают дефект не с чем-либо механическим, а со сбоями в программном обеспечении. Собственно, на всех машинах, которые попадают под отзыв, обновят программное обеспечение модуля управления трансмиссией. Владельцы машин могут дождаться письма или звонка от сервиса. Или самостоятельно узнать, попадает ли автомобиль под отзывную кампанию, проверив VIN-код.