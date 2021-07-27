Новый Kia Soul заметили во время тестов

В данный момент корейский концерн проводит испытания нового Kia Soul, фотографии которого оказались в распоряжении шпионов

Европейские СМИ, которые первыми опубликовали данные снимки, заявляют о том, что существенно автомобиль не изменится. Soul сохранит свой привычный «угловато-коробчатый» облик, а все изменения сведутся лишь к внедрению новых бамперов и светотехники. Салон же останется без изменений вовсе, если только не учитывать появление цифровой приборной панели.

Что до технической составляющей, то здесь картина выглядит поинтереснее. Текущий Soul предлагается с атмосферными моторами 1.6 и 2.0 - на 123 и 150 лошадиных сил. Существует и альтернатива в виде мотора 1.6, но с турбонаддувом, который развивает около двухсот лошадей. Впрочем, с обновлением в моторной линейке должен появиться еще один двигатель - новый 1,6-литровый бензиновый турбомотор семейства Smartstream с системой изменения фаз газораспределения.