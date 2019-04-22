Названы российские цены на новый KIA Soul

Компания Kia назвала российские цены на новый Soul. Модель третьего поколения предложат с тремя двигателями на выбор и в шести комплектациях. Начальная цена Soul составит 1 029 900 рублей

В базовую комплектацию Soul входят ассистент экстренного торможения и старта на подъёме, шесть подушек безопасности, датчики давления в шинах, электропривод и обогрев зеркал и система Flex Steer, при помощи которой можно менять усилие на руле. Силовой агрегат – 1,6-литровый мотор MPI мощностью 123 л.с., который работает в паре с шестиступенчатой механикой либо с шестиступенчатым автоматом.

Зато самый дорогой Soul в версии GT Line, он, к слову, стоит 1 629 000 рублей, может похвастать 1,6-литровым турбомотором мощностью уже в 200 лошадиных сил. Обычный автомат такому мотору не положен, он агрегатируется исключительно с семиступенчатым роботом. Что касается каких-либо других отличий от младших комплектаций, то здесь можно отметить лишь внешний и внутренний стайлинг.