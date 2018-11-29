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29 ноя 2018

Представлен новый KIA Soul

Представлен новый KIA Soul
Автор фото: фирма-производитель

Американский автосалон в Лос-Анджелесе был выбран для презентации неслучайно. Дело в том, что штаты являются важнейшим рынком для этого кроссовера.  К слову, KIAвыступили с размахом, показав целых три версии нового Soul

Да, целых три -  для любителей лесов и полей есть версия X-Line, для жителей городов- GTLine, а для сторонников экологии концерн представил электромобиль.  К  техническому оснащению мы вернемся попозже, а пока несколько слов о внешности, которой добавили множество интересных штрихов.  Кузов сохранил квадратные пропорции,  а общий стиль модели стал ярче, в основном  за счет новой оптики, которая спереди выполнена  по последней моде - в виде единой узкой полосы. Что касается задних фонарей, то они получили причудливую форму, похожую на бумеранг. 

Кстати в салоне дизайнерские изыски продолжаются. На первый взгляд может показаться, что архитектура осталась прежней, однако детали смогли ее освежить, сюда, например можно отнести новую мультимедийную систему, а также интерактивную подсветку в дверных картах, которая может быть синхронизирована с ритмом музыки.

Что касается технического оснащения, то новый Soul, в очередной раз, обделен полным приводом. Также было  представлено  два двигателя, первый - атмосферный, объемом 2 литра и отдачей в 147 лошадиных сил, второй - турбированный 1.6, мощность которого составляет уже 201 «лошадку».  Кстати классический автомат исчезнет из оснащения, на его место пришли вариатор (для двухлитрового мотора) и 7-ступенчатый робот с двойным сцеплением (для турбо-версии).  Правда речь идет об американской версии, вполне возможно, гамма агрегатов для других рынков будет меняться.  На глобальный рынок модель должна выйти в следующем году.

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При написании новости использовалась информация:
Колеса , Авто@mail.ru

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