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5 фев 2021

Kia Soul слегка обновился

Kia Soul слегка обновился
Автор фото: фирма-производитель

Автомобилю пересмотрели комплектации и переписали список оснащения. Теперь у будущих владельцев будет более богатый выбор в плане мультимедийных систем и опций комфорта

С опций и начнем. В топовом оснащении с названием «Prestige» появилась функция дистанционного запуска двигателя. Реализована она просто – никаких мобильников или смарт-браслетов – только ключ и специальная кнопка на нем. Радиус действия сигнала – около сорока метров. Важно заметить, что двигатель будет работать не более десяти минут, так что советуем не тянуть и садиться в машину быстрее. Также, вне зависимости от комплектации, на машинах появилась система напоминания о присутствии пассажиров на заднем ряду.

Что касается мультимедийной системы, то, начиная с уровня оснащения Luxe+, на автомобиль можно установить медиакомплекс Яндекс.Авто с 8-дюймовым монитором. Функции Apple CarPlay и Android Auto будут также доступны.

При написании новости использовалась информация:
Kia

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