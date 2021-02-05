Kia Soul слегка обновился

Автомобилю пересмотрели комплектации и переписали список оснащения. Теперь у будущих владельцев будет более богатый выбор в плане мультимедийных систем и опций комфорта

С опций и начнем. В топовом оснащении с названием «Prestige» появилась функция дистанционного запуска двигателя. Реализована она просто – никаких мобильников или смарт-браслетов – только ключ и специальная кнопка на нем. Радиус действия сигнала – около сорока метров. Важно заметить, что двигатель будет работать не более десяти минут, так что советуем не тянуть и садиться в машину быстрее. Также, вне зависимости от комплектации, на машинах появилась система напоминания о присутствии пассажиров на заднем ряду.

Что касается мультимедийной системы, то, начиная с уровня оснащения Luxe+, на автомобиль можно установить медиакомплекс Яндекс.Авто с 8-дюймовым монитором. Функции Apple CarPlay и Android Auto будут также доступны.