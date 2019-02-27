Автомобильный портал Motorpage
27 фев 2019

Новый Kia Soul приедет в Россию летом

Новый Kia Soul приедет в Россию летом
Автор фото: фирма-производитель

Городской кроссовер Kia Soul нового поколения, представленный в конце 2018 года, появится в продаже у российских дилеров уже летом 2019 года. Новинка построена на новой модульной платформе и доберётся до России с тремя вариантами силовых установок

В моторную линейку войдут только бензиновые двигатели - два атмосферных и один турбированный.  Последний, объемом 1.6 литра и мощностью в двести лошадиных сил, будет предложен лишь в версии GT Line. Базовым же двигателем станет атмосферник 1.6 мощностью 120 л.с. Где-то посередине расположился еще один атмосферник – 147-сильный двухлитровый агрегат.

"Старший" двигатель сочетается только с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Базовый мотор предлагается с шестиступенчатыми «механикой» и «автоматом», второй атмосферник – только с автоматической трансмиссией. Сборку нового Kia Soul наладят на заводе «Автотор» в Калининграде. Информацию о комплектациях и ценах раскроют ближе к началу продаж.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
auto.ru Журнал, Regnum

Комментарии к новости

Последние новости

...
KIA Soul 2019

Представлен новый KIA Soul

29 ноября 2018
Kia Soul

Новый Kia Soul замечен без маскировки

26 ноября 2018

Новый KIA Soul представят в Лос-Анджелесе

15 ноября 2018
Kia Soul 2017

Kia Soul получил в России новый двигатель

01 июня 2017

Kia анонсировала появление обновленного Soul на российском рынке

25 января 2017

Kia привезет в Лас-Вегас прототип беспилотного Soul

26 октября 2016

 Новости KIA Soul

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volvo XC90 - volvo xc90 2015 не прощаемся Тест драйв
27 февраля 2019

Volvo XC90
"Volvo XC90 II. Не прощаемся"
KIA Sportage - kia sportage gt line 2019 баланс для позитива
Тест драйв
24 февраля 2019

KIA Sportage
"Баланс для позитива"
УАЗ Patriot - uaz patriot 2019 по-мужски
Тест драйв
22 февраля 2019

УАЗ Patriot
"По-мужски"
KIA Optima, Subaru Legacy - сравнительный тест. kia optima gt line 2019 проверяет на прочность вернувшегося в россию subaru legacy 2018
Сравнительный тест
20 февраля 2019

KIA Optima, Subaru Legacy
"KIA Optima GT Line проверяет на прочность вернувшегося в Россию Subaru Legacy"

Написано новостей:

2 2 8 7 9