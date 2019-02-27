Новый Kia Soul приедет в Россию летом

Городской кроссовер Kia Soul нового поколения, представленный в конце 2018 года, появится в продаже у российских дилеров уже летом 2019 года. Новинка построена на новой модульной платформе и доберётся до России с тремя вариантами силовых установок

В моторную линейку войдут только бензиновые двигатели - два атмосферных и один турбированный. Последний, объемом 1.6 литра и мощностью в двести лошадиных сил, будет предложен лишь в версии GT Line. Базовым же двигателем станет атмосферник 1.6 мощностью 120 л.с. Где-то посередине расположился еще один атмосферник – 147-сильный двухлитровый агрегат.

"Старший" двигатель сочетается только с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Базовый мотор предлагается с шестиступенчатыми «механикой» и «автоматом», второй атмосферник – только с автоматической трансмиссией. Сборку нового Kia Soul наладят на заводе «Автотор» в Калининграде. Информацию о комплектациях и ценах раскроют ближе к началу продаж.