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5 май 2022

Представлен обновленный Kia Soul

Представлен обновленный Kia Soul
Автор фото: фирма-производитель

Компактный кроссовер Kia Soul подвергли комплексной модернизации — правда, пока она касается только североамериканской спецификации модели

Что изменилось? Во-первых, внешность- производитель отказался от двухъярусного блока фар, изменилась и решетка радиатора, которая теперь стала хромированной.  Изменился и дизайн колесных дисков. Стоит отметить, что производитель удалил из гаммы модификаций версию X-Line.

В салоне до 10,25 дюйма увеличилась диагональ экрана мультимедиакомплекса. В базовую комплектацию вошли функции превентивной безопасности, включая автоматическое экстренное торможение с распознаванием пешеходов, контроль за движением по полосе, мониторинг состояния водителя и «слепых» зон, автоматическое управление дальним светом фар. Надо сказать, что сокращения коснулись и силовых установок. Теперь покупатели смогут приобрести машину лишь с атмосферным двухлитровым мотором (мощность в 147 лошадиных сил). Турбированный 200-сильный 1.6 отправлен в отставку.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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