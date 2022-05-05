Представлен обновленный Kia Soul

Компактный кроссовер Kia Soul подвергли комплексной модернизации — правда, пока она касается только североамериканской спецификации модели

Что изменилось? Во-первых, внешность- производитель отказался от двухъярусного блока фар, изменилась и решетка радиатора, которая теперь стала хромированной. Изменился и дизайн колесных дисков. Стоит отметить, что производитель удалил из гаммы модификаций версию X-Line.

В салоне до 10,25 дюйма увеличилась диагональ экрана мультимедиакомплекса. В базовую комплектацию вошли функции превентивной безопасности, включая автоматическое экстренное торможение с распознаванием пешеходов, контроль за движением по полосе, мониторинг состояния водителя и «слепых» зон, автоматическое управление дальним светом фар. Надо сказать, что сокращения коснулись и силовых установок. Теперь покупатели смогут приобрести машину лишь с атмосферным двухлитровым мотором (мощность в 147 лошадиных сил). Турбированный 200-сильный 1.6 отправлен в отставку.