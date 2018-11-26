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26 ноя 2018

Новый Kia Soul замечен без маскировки

Новый Kia Soul замечен без маскировки

Все пытаются разгадать облик нового Soul по тизерным фотографиям, хотя есть ли смысл гадать, когда в Мексике уже разъезжает полностью раскрытый автомобиль

Факт остается фактом - автомобиль раскрыт полностью. Скорее всего, в Мексике снимается рекламный ролик для презентации новой модели. Как и ожидалось, при обновлении Kia Soul сохранит свои основные особенности: «кубический» дизайн, высокую крышу и короткие свесы.

Все изменения заключаются в линиях оптики. Передняя часть выполнена в двухэтажной конструкции с  узкими верхними сегментами и основными вертикальными, расположенными в переднем бампере. Что касается задней оптики, то здесь  изменений еще больше. Дело в том, что  задние фонари увеличились, кроме того, на багажной двери появились дополнительные секции — как снизу, так и сверху. В итоге, вся корма почти полностью заключена в нечто, похожее на красную рамку .

Выходит так, что единственный пункт, который так и не остался раскрытым - это ходовая часть и силовые установки. Однако, все версии сходятся в том, что новый Kia Soul разделил платформу с кроссовером Hyundai Kona, а значит и перенял его моторную гамму. Напомним, что для модели Хёндэ предусмотрены бензиновые «турбочетверка» 1.6 T-GDI (177 л.с.) и «атмосферник» 2.0 MPI (149 л.с.).

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