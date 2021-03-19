Так уж исторически сложилось, что словом «сервис» в автомобильном мире обозначается не создание комфортных условий для покупателей при покупке ими новых автомобилей, не приветливый улыбчивый персонал дилерских центров, не быстрота обслуживания и отклика сотрудников клиентской службы и даже не программы лояльности. «Сервисом» стали называть все, что связано с техническим обслуживанием автомобиля. Вот о нем и поговорим
В 2020 году была запущена программа «Удаленный сервис». Мы полностью взяли на себя заботу об обслуживании автомобиля клиента: заранее напоминаем о необходимости проведения технического обслуживания, самостоятельно забираем автомобиль в удобное для него время и в удобном для него месте, затем доставляем в ДЦ, выполняем сервисные работы и возвращаем автомобиль владельцу. Подробнее о программе можно узнать на официальном сайте Киа.
На все новые автомобили Kia распространяется гарантия производителя – 5 лет или 150 000 км пробега. Kia – единственный бренд в России, который предлагает такую длительную гарантию на весь модельный ряд. Программы платного продления гарантии на новые автомобили не предусмотрены.
При этом компания «Киа Моторс Россия и СНГ» совместно с партнерами-страховщиками внедряет программу страхования от поломок при покупке сертифицированного автомобиля с пробегом по программе «Kia Уверен». Программа «Защита от поломок» дает возможность обеспечить послегарантийную поддержку автомобиля Kia до 2-х дополнительных лет, в случаях, если заводская гарантия истекает или уже завершена.
Наибольшим спросом пользуется техническое обслуживание (ТО). Также среди владельцев автомобилей, гарантийный срок которых истек, популярно спецпредложение «Fix Price Замена масла», предоставляющее выгодную стоимость замены масла, и спецпредложения по подготовке автомобиля к смене сезонов.
У компании «Киа Моторс Россия и СНГ» нет собственной централизованной программы пакетного ТО. Но помимо наших акций дилерские сети, работающие с Kia, самостоятельно внедряют собственные программы и решения, повышающие для владельца уровень комфорта при обслуживании автомобиля, поэтому у них можно встретить предложения по «пакетному» ТО.
Мы наблюдаем, что клиенты стремятся сделать комфортным владение автомобилем не только непосредственно во время поездок, но и во всем, что связано с обслуживанием. Поэтому мы видим рост спроса на услуги сервиса в официальных дилерских центрах, так как это не только возможность быть уверенным в качестве сервиса и оригинальности запчастей, но и получить услуги с удобством в уютной и профессиональной атмосфере.
«Нам, в редакции Motorpage, стало интересно узнать, насколько более активно, чем прежде, компании и их дилерские сети планируют или уже начали предлагать услуги сервиса, чтобы компенсировать потери от сокращения продаж новых машин. Да и, в целом, тема послепродажного обслуживания касается всех без исключения автовладельцев. Поэтому мы решили вынести ее на обсуждение в рамках этого Круглого стола.» Читать далее
«Как мы уже отметили ранее программа Продленная гарантия была расширена с этого года для того, чтобы каждый новый владелец Suzuki и владелец гарантийного автомобиля мог ею воспользоваться.» Читать далее
«Несмотря на сокращение парка, вызванное существенным падением продаж в прошлые годы, мы наблюдаем рост лояльности клиентов к дилерскому сервису Mitsubishi...» Читать далее
«Стратегия STELLANTIS в части послепродажного обслуживания подразумевает развитие сети сервисного обслуживания, куда помимо официальной дилерской, входит сеть независимых сервисных станций технического обслуживания EUROREPAR CAR SERVICE.» Читать далее
«В первые годы эксплуатации автомобиля среди самых популярных видов сервиса встречаются, в основном, плановые технические обслуживания (замена масла в двигателе, масляного, салонного и воздушного фильтров и т.п.)...» Читать далее
«В 2021 году у компании планируются несколько сезонных сервисных акций на различные группы товаров и услуг по части обслуживания и ремонта автомобилей, обновление и расширение программы «4+»...» Читать далее