Автомобильный портал Motorpage
Высказался в рамках следующего круглого стола:

Приезжайте к нам на сервис!

Так уж исторически сложилось, что словом «сервис» в автомобильном мире обозначается не создание комфортных условий для покупателей при покупке ими новых автомобилей, не приветливый улыбчивый персонал дилерских центров, не быстрота обслуживания и отклика сотрудников клиентской службы и даже не программы лояльности. «Сервисом» стали называть все, что связано с техническим обслуживанием автомобиля. Вот о нем и поговорим

Александр Мигаль
KIA
19 марта 2021

Александр Мигаль

управляющий директор Киа Моторс Россия и СНГ

«Мы наблюдаем, что клиенты стремятся сделать комфортным владение автомобилем не только непосредственно во время поездок, но и во всем, что связано с обслуживанием»

Какие специальные программы по сервисному обслуживанию были запущены вашей компанией за последнее время и какие новые программы или акции планируется запустить в ближайшее время? 

В 2020 году была запущена программа «Удаленный сервис». Мы полностью взяли на себя заботу об обслуживании автомобиля клиента: заранее напоминаем о необходимости проведения технического обслуживания, самостоятельно забираем автомобиль в удобное для него время и в удобном для него месте, затем доставляем в ДЦ, выполняем сервисные работы и возвращаем автомобиль владельцу. Подробнее о программе можно узнать на официальном сайте Киа.

Сейчас, впрочем, как и прежде, практически все автопроизводители предлагают платное продление гарантии на автомобили. Насколько эта услуга пользуется спросом у покупателей автомобилей вашей марки? Каков на данный момент процент клиентов, продлевающих гарантию? В чем отличия условий продленной гарантии от вашей компании от конкурирующих предложений? 

На все новые автомобили Kia распространяется гарантия производителя – 5 лет или 150 000 км пробега. Kia – единственный бренд в России, который предлагает такую длительную гарантию на весь модельный ряд. Программы платного продления гарантии на новые автомобили не предусмотрены.
При этом компания «Киа Моторс Россия и СНГ» совместно с партнерами-страховщиками внедряет программу страхования от поломок при покупке сертифицированного автомобиля с пробегом по программе «Kia Уверен». Программа «Защита от поломок» дает возможность обеспечить послегарантийную поддержку автомобиля Kia до 2-х дополнительных лет, в случаях, если заводская гарантия истекает или уже завершена.

Какие виды сервиса пользуются у владельцев автомобилей вашей марки наибольшим спросом?

Наибольшим спросом пользуется техническое обслуживание (ТО). Также среди владельцев автомобилей, гарантийный срок которых истек, популярно спецпредложение «Fix Price Замена масла», предоставляющее выгодную стоимость замены масла, и спецпредложения по подготовке автомобиля к смене сезонов.

Много ли покупателей у вашей программы «пакетного» ТО (т.е. покупки в пакете ТО 0, ТО1, ТО2 и т.д. за фиксированную сумму), если таковая имеется?

У компании «Киа Моторс Россия и СНГ» нет собственной централизованной программы пакетного ТО. Но помимо наших акций дилерские сети, работающие с Kia, самостоятельно внедряют собственные программы и решения, повышающие для владельца уровень комфорта при обслуживании автомобиля, поэтому у них можно встретить предложения по «пакетному» ТО.

Какова динамика по клиентам сервиса у дилеров вашей марки за последнее время? Наблюдается ли увеличение общего количества автомобилей, приезжающих на техническое обслуживание?

Мы наблюдаем, что клиенты стремятся сделать комфортным владение автомобилем не только непосредственно во время поездок, но и во всем, что связано с обслуживанием. Поэтому мы видим рост спроса на услуги сервиса в официальных дилерских центрах, так как это не только возможность быть уверенным в качестве сервиса и оригинальности запчастей, но и получить услуги с удобством в уютной и профессиональной атмосфере.

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