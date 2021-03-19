Какова динамика по клиентам сервиса у дилеров вашей марки за последнее время? Наблюдается ли увеличение общего количества автомобилей, приезжающих на техническое обслуживание?

Мы наблюдаем, что клиенты стремятся сделать комфортным владение автомобилем не только непосредственно во время поездок, но и во всем, что связано с обслуживанием. Поэтому мы видим рост спроса на услуги сервиса в официальных дилерских центрах, так как это не только возможность быть уверенным в качестве сервиса и оригинальности запчастей, но и получить услуги с удобством в уютной и профессиональной атмосфере.