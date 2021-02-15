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Высказался в рамках следующего круглого стола:

Приезжайте к нам на сервис!

Так уж исторически сложилось, что словом «сервис» в автомобильном мире обозначается не создание комфортных условий для покупателей при покупке ими новых автомобилей, не приветливый улыбчивый персонал дилерских центров, не быстрота обслуживания и отклика сотрудников клиентской службы и даже не программы лояльности. «Сервисом» стали называть все, что связано с техническим обслуживанием автомобиля. Вот о нем и поговорим

Ирина Зеленцова
Suzuki
15 февраля 2021

Ирина Зеленцова

Операционный директор ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС»

«Как мы уже отметили ранее программа Продленная гарантия была расширена с этого года для того, чтобы каждый новый владелец Suzuki и владелец гарантийного автомобиля мог ею воспользоваться.»

Какие специальные программы по сервисному обслуживанию были запущены вашей компанией за последнее время и какие новые программы или акции планируется запустить в ближайшее время? 

С 1 января 2021 года была расширена программа Продленной гарантии, теперь приобрести ее можно в любом официальном дилерском центре Suzuki. Также у нас активно развивается функционал Личного кабинета Suzuki, который позволяет не только оценить стоимость ТО или ремонта, но и записаться на сервис, ТО или прохождение любой сервисной акции. Хочется отметить, что у нас также регулярно проводятся сервисные акции, которые позволяют владельцам Suzuki выгодно обслуживать свои автомобили. В ближайшее время у нас стартует сервисная акция по комплексной проверке, а также популярный среди клиентов «масляный сервис»

Сейчас, впрочем, как и прежде, практически все автопроизводители предлагают платное продление гарантии на автомобили. Насколько эта услуга пользуется спросом у покупателей автомобилей вашей марки? Каков на данный момент процент клиентов, продлевающих гарантию? В чем отличия условий продленной гарантии от вашей компании от конкурирующих предложений? 

Как мы уже отметили ранее программа Продленная гарантия была расширена с этого года для того, чтобы каждый новый владелец Suzuki и владелец гарантийного автомобиля мог ею воспользоваться. Говорить о том, насколько данная услуга популярна среди наших клиентов, еще рано, итоги будем подводить ближе к середине года. Наша программа Продленная гарантия начинает действовать сразу после окончания гарантии производителя и покрывает основные, самые дорогостоящие узлы и детали двигателя, КПП, трансмиссии, топливной системы, рулевого управления, тормозной системы. Ремонт по данной программе осуществляется только оригинальными запчастями у официальных дилеров Suzuki. Владельцы, которые воспользовались нашей программой Продленной гарантии, также подключаются к программе помощи на дороге Suzuki Assistance

Какие виды сервиса пользуются у владельцев автомобилей вашей марки наибольшим спросом? 

Дилерские центры Suzuki оказывают полный спектр сервисных услуг, каждый клиент может найти подходящее предложение по цене, объему и по сложности выполняемых работ. Так как автомобили Suzuki знамениты своей надежностью и неприхотливостью, при должном уходе и своевременном обслуживании, наши клиенты с радостью возвращаются на регулярное техническое обслуживание и сезонные сервисные акции

Много ли покупателей у вашей программы «пакетного» ТО (т.е. покупки в пакете ТО 0, ТО1, ТО2 и т.д. за фиксированную сумму), если таковая имеется? 

У компании ООО «Сузуки Мотор Рус» нет программы пакетного ТО. Мы знаем, что наши коллеги предлагают и активно продвигают такую услугу. Мы также рассматриваем возможность запуска подобной программы в официальных дилерских центрах Suzuki, но финальное решение пока не принято

Какова динамика по клиентам сервиса у дилеров вашей марки за последнее время? Наблюдается ли увеличение общего количества автомобилей, приезжающих на техническое обслуживание? 

Suzuki на протяжении, непростого для всех, 2020 года демонстрирует рост объема продаж новых автомобилей по сравнению с прошлым 2019 годом, особенным ростом отметился обновленный внедорожник Suzuki Jimny (+131%). Однако, как мы знаем, сервис имеет определенную инертность, и тот спад объема продаж, который ударил по всем маркам, и по Suzuki в том числе, в 2015 году, ощущается в сервисе и по сей день. Несмотря на это, слаженная работа дилеров и импортера, направленная на систематическое повышение качества обслуживания клиентов, разработку специальных предложений, продвижение бонусной системы «Suzuki Привилегия» и многое другое, позволили нам предоставить тот уровень сервиса, который смог удовлетворить запросы и оправдать ожидания владельцев автомобилей Suzuki.Что в свою очередь, помогло нам минимизировать отток клиентов сервиса и сохранить уровень возвратности выше прогнозируемого

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