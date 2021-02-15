Так уж исторически сложилось, что словом «сервис» в автомобильном мире обозначается не создание комфортных условий для покупателей при покупке ими новых автомобилей, не приветливый улыбчивый персонал дилерских центров, не быстрота обслуживания и отклика сотрудников клиентской службы и даже не программы лояльности. «Сервисом» стали называть все, что связано с техническим обслуживанием автомобиля. Вот о нем и поговорим
С 1 января 2021 года была расширена программа Продленной гарантии, теперь приобрести ее можно в любом официальном дилерском центре Suzuki. Также у нас активно развивается функционал Личного кабинета Suzuki, который позволяет не только оценить стоимость ТО или ремонта, но и записаться на сервис, ТО или прохождение любой сервисной акции. Хочется отметить, что у нас также регулярно проводятся сервисные акции, которые позволяют владельцам Suzuki выгодно обслуживать свои автомобили. В ближайшее время у нас стартует сервисная акция по комплексной проверке, а также популярный среди клиентов «масляный сервис»
Как мы уже отметили ранее программа Продленная гарантия была расширена с этого года для того, чтобы каждый новый владелец Suzuki и владелец гарантийного автомобиля мог ею воспользоваться. Говорить о том, насколько данная услуга популярна среди наших клиентов, еще рано, итоги будем подводить ближе к середине года. Наша программа Продленная гарантия начинает действовать сразу после окончания гарантии производителя и покрывает основные, самые дорогостоящие узлы и детали двигателя, КПП, трансмиссии, топливной системы, рулевого управления, тормозной системы. Ремонт по данной программе осуществляется только оригинальными запчастями у официальных дилеров Suzuki. Владельцы, которые воспользовались нашей программой Продленной гарантии, также подключаются к программе помощи на дороге Suzuki Assistance
Дилерские центры Suzuki оказывают полный спектр сервисных услуг, каждый клиент может найти подходящее предложение по цене, объему и по сложности выполняемых работ. Так как автомобили Suzuki знамениты своей надежностью и неприхотливостью, при должном уходе и своевременном обслуживании, наши клиенты с радостью возвращаются на регулярное техническое обслуживание и сезонные сервисные акции
У компании ООО «Сузуки Мотор Рус» нет программы пакетного ТО. Мы знаем, что наши коллеги предлагают и активно продвигают такую услугу. Мы также рассматриваем возможность запуска подобной программы в официальных дилерских центрах Suzuki, но финальное решение пока не принято
Suzuki на протяжении, непростого для всех, 2020 года демонстрирует рост объема продаж новых автомобилей по сравнению с прошлым 2019 годом, особенным ростом отметился обновленный внедорожник Suzuki Jimny (+131%). Однако, как мы знаем, сервис имеет определенную инертность, и тот спад объема продаж, который ударил по всем маркам, и по Suzuki в том числе, в 2015 году, ощущается в сервисе и по сей день. Несмотря на это, слаженная работа дилеров и импортера, направленная на систематическое повышение качества обслуживания клиентов, разработку специальных предложений, продвижение бонусной системы «Suzuki Привилегия» и многое другое, позволили нам предоставить тот уровень сервиса, который смог удовлетворить запросы и оправдать ожидания владельцев автомобилей Suzuki.Что в свою очередь, помогло нам минимизировать отток клиентов сервиса и сохранить уровень возвратности выше прогнозируемого
«Нам, в редакции Motorpage, стало интересно узнать, насколько более активно, чем прежде, компании и их дилерские сети планируют или уже начали предлагать услуги сервиса, чтобы компенсировать потери от сокращения продаж новых машин. Да и, в целом, тема послепродажного обслуживания касается всех без исключения автовладельцев. Поэтому мы решили вынести ее на обсуждение в рамках этого Круглого стола.» Читать далее
«Несмотря на сокращение парка, вызванное существенным падением продаж в прошлые годы, мы наблюдаем рост лояльности клиентов к дилерскому сервису Mitsubishi...» Читать далее
«Стратегия STELLANTIS в части послепродажного обслуживания подразумевает развитие сети сервисного обслуживания, куда помимо официальной дилерской, входит сеть независимых сервисных станций технического обслуживания EUROREPAR CAR SERVICE.» Читать далее
«В первые годы эксплуатации автомобиля среди самых популярных видов сервиса встречаются, в основном, плановые технические обслуживания (замена масла в двигателе, масляного, салонного и воздушного фильтров и т.п.)...» Читать далее