Какова динамика по клиентам сервиса у дилеров вашей марки за последнее время? Наблюдается ли увеличение общего количества автомобилей, приезжающих на техническое обслуживание?

Suzuki на протяжении, непростого для всех, 2020 года демонстрирует рост объема продаж новых автомобилей по сравнению с прошлым 2019 годом, особенным ростом отметился обновленный внедорожник Suzuki Jimny (+131%). Однако, как мы знаем, сервис имеет определенную инертность, и тот спад объема продаж, который ударил по всем маркам, и по Suzuki в том числе, в 2015 году, ощущается в сервисе и по сей день. Несмотря на это, слаженная работа дилеров и импортера, направленная на систематическое повышение качества обслуживания клиентов, разработку специальных предложений, продвижение бонусной системы «Suzuki Привилегия» и многое другое, позволили нам предоставить тот уровень сервиса, который смог удовлетворить запросы и оправдать ожидания владельцев автомобилей Suzuki.Что в свою очередь, помогло нам минимизировать отток клиентов сервиса и сохранить уровень возвратности выше прогнозируемого