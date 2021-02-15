Так уж исторически сложилось, что словом «сервис» в автомобильном мире обозначается не создание комфортных условий для покупателей при покупке ими новых автомобилей, не приветливый улыбчивый персонал дилерских центров, не быстрота обслуживания и отклика сотрудников клиентской службы и даже не программы лояльности. «Сервисом» стали называть все, что связано с техническим обслуживанием автомобиля. Вот о нем и поговорим
В декабре прошлого года ŠKODA AUTO Россия предлагала двойную выгоду по программе «ŠKODA Бонус»
В преддверии зимних праздников ŠKODA AUTO Россия предлагала специальные условия по программе лояльности «ŠKODA Бонус. Компания удваивала выгоду по сертификатам номиналом до 4000 рублей, оформленным клиентами из баллов на виртуальном счете в личном кабинете в течение декабря. Таким образом, максимальная экономия могла достигнуть 8000 рублей.
Сертификат давал право на получение разовой скидки в размере номинала при выполнении регламентных работ по ТО, слесарного или кузовного ремонта с условием приобретения оригинальных деталей в официальных дилерских центрах ŠKODA, а также установке или приобретении оригинальных аксессуаров ŠKODA у официальных дилеров. Скидка предоставлялась на сумму до 50% от стоимости заказ-наряда.
В январе 2021 года новогодний подарок от ŠKODA: сервисное обслуживание с выгодой до 40%
С наступлением Нового года ŠKODA AUTO Россия радовала своих давних клиентов привлекательными условиями на сервисное обслуживание у официальных дилеров марки. С 01 по 31 января 2021 года владельцы моделей ŠKODA старше четырех лет в любой комплектации могли получить выгоду до 40% на приобретение и установку оригинальных деталей чешского бренда, связанных с заменой: отдельных компонентов или всего комплекта сцепления, мехатроника, комплекта ГРМ и водяного насоса, компонентов передней и задней подвесок, компонентов тормозной системы. Размер выгоды на эти услуги зависел от общей суммы заказ-наряда и достигал 8 000 руб.
В феврале 2021 года ŠKODA AUTO Россия предлагает замену масла в двигателе по выгодной цене
Специальное предложение от ŠKODA позволяет сэкономить на обслуживании в феврале. В этот период владельцы автомобилей марки любой модели и комплектации старше четырех лет могут получить специальную стоимость в размере 4500 руб. у официального дилера ŠKODA на проведение работ, связанных с заменой масла в двигателе, и покупку следующих оригинальных деталей: моторного масла, масляного фильтра, пробки маслосливного отверстия, уплотнительного кольца.
Программа лояльности «ŠKODA Бонус» действует с 2018 года для всех владельцев автомобилей ŠKODA, вне зависимости от возраста или пробега автомобиля. Чтобы стать ее участником и иметь возможность накапливать баллы за прохождение ТО у официального дилера, необходимо: зарегистрироваться и создать свой личный кабинет на сайте https://lk.skoda-avto.ru/ или в приложении ŠKODA App, внести информацию о своем автомобиле в разделе «Мой гараж». Баллы по программе «ŠKODA Бонус» начисляются в зависимости от общего количества пройденных ТО: за первое пройденное у официального дилера ТО +500 баллов, за второе пройденное у официального дилера ТО +1000 баллов, за третье и все последующие пройденные у официального дилера ТО +2000 баллов. Один бонусный балл равен одному рублю.
Продленной гарантии нет.
В первые годы эксплуатации автомобиля среди самых популярных видов сервиса встречаются, в основном, плановые технические обслуживания (замена масла в двигателе, масляного, салонного и воздушного фильтров и т.п.), а также сезонный шиномонтаж (большой популярностью пользуется услуга «Хранение шин» у дилера). На автомобилях с «солидным» пробегом уже встречаются замены тормозных колодок и дисков, а также работы по подвеске, обусловленные плохим качеством дорожного покрытия и сложными условиями эксплуатации.
Программа находится в разработке.
Динамика положительная, рост количества клиентов в сервисе составляет порядка 4-5%.
«Нам, в редакции Motorpage, стало интересно узнать, насколько более активно, чем прежде, компании и их дилерские сети планируют или уже начали предлагать услуги сервиса, чтобы компенсировать потери от сокращения продаж новых машин. Да и, в целом, тема послепродажного обслуживания касается всех без исключения автовладельцев. Поэтому мы решили вынести ее на обсуждение в рамках этого Круглого стола.» Читать далее
«Как мы уже отметили ранее программа Продленная гарантия была расширена с этого года для того, чтобы каждый новый владелец Suzuki и владелец гарантийного автомобиля мог ею воспользоваться.» Читать далее
«Несмотря на сокращение парка, вызванное существенным падением продаж в прошлые годы, мы наблюдаем рост лояльности клиентов к дилерскому сервису Mitsubishi...» Читать далее
«Стратегия STELLANTIS в части послепродажного обслуживания подразумевает развитие сети сервисного обслуживания, куда помимо официальной дилерской, входит сеть независимых сервисных станций технического обслуживания EUROREPAR CAR SERVICE.» Читать далее