Какие специальные программы по сервисному обслуживанию были запущены вашей компанией за последнее время и какие новые программы или акции планируется запустить в ближайшее время?

В декабре прошлого года ŠKODA AUTO Россия предлагала двойную выгоду по программе «ŠKODA Бонус»

В преддверии зимних праздников ŠKODA AUTO Россия предлагала специальные условия по программе лояльности «ŠKODA Бонус. Компания удваивала выгоду по сертификатам номиналом до 4000 рублей, оформленным клиентами из баллов на виртуальном счете в личном кабинете в течение декабря. Таким образом, максимальная экономия могла достигнуть 8000 рублей.

Сертификат давал право на получение разовой скидки в размере номинала при выполнении регламентных работ по ТО, слесарного или кузовного ремонта с условием приобретения оригинальных деталей в официальных дилерских центрах ŠKODA, а также установке или приобретении оригинальных аксессуаров ŠKODA у официальных дилеров. Скидка предоставлялась на сумму до 50% от стоимости заказ-наряда.

В январе 2021 года новогодний подарок от ŠKODA: сервисное обслуживание с выгодой до 40%

С наступлением Нового года ŠKODA AUTO Россия радовала своих давних клиентов привлекательными условиями на сервисное обслуживание у официальных дилеров марки. С 01 по 31 января 2021 года владельцы моделей ŠKODA старше четырех лет в любой комплектации могли получить выгоду до 40% на приобретение и установку оригинальных деталей чешского бренда, связанных с заменой: отдельных компонентов или всего комплекта сцепления, мехатроника, комплекта ГРМ и водяного насоса, компонентов передней и задней подвесок, компонентов тормозной системы. Размер выгоды на эти услуги зависел от общей суммы заказ-наряда и достигал 8 000 руб.

В феврале 2021 года ŠKODA AUTO Россия предлагает замену масла в двигателе по выгодной цене

Специальное предложение от ŠKODA позволяет сэкономить на обслуживании в феврале. В этот период владельцы автомобилей марки любой модели и комплектации старше четырех лет могут получить специальную стоимость в размере 4500 руб. у официального дилера ŠKODA на проведение работ, связанных с заменой масла в двигателе, и покупку следующих оригинальных деталей: моторного масла, масляного фильтра, пробки маслосливного отверстия, уплотнительного кольца.

Программа лояльности «ŠKODA Бонус» действует с 2018 года для всех владельцев автомобилей ŠKODA, вне зависимости от возраста или пробега автомобиля. Чтобы стать ее участником и иметь возможность накапливать баллы за прохождение ТО у официального дилера, необходимо: зарегистрироваться и создать свой личный кабинет на сайте https://lk.skoda-avto.ru/ или в приложении ŠKODA App, внести информацию о своем автомобиле в разделе «Мой гараж». Баллы по программе «ŠKODA Бонус» начисляются в зависимости от общего количества пройденных ТО: за первое пройденное у официального дилера ТО +500 баллов, за второе пройденное у официального дилера ТО +1000 баллов, за третье и все последующие пройденные у официального дилера ТО +2000 баллов. Один бонусный балл равен одному рублю.