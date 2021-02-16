Какие специальные программы по сервисному обслуживанию были запущены вашей компанией за последнее время и какие новые программы или акции планируется запустить в ближайшее время?

В течении 2020 года в компании действовала программа «4+», ориентированная на владельцев автомобилей старше 4х лет. В рамках данной программы автовладельцам были предложены пакетные предложения по ремонту определенных узлов автомобилей по выгодным ценам.

В 2021 году у компании планируются несколько сезонных сервисных акций на различные группы товаров и услуг по части обслуживания и ремонта автомобилей, обновление и расширение ранее упомянутой программы «4+», а также запуск программы по персональным предложениям на кузовной ремонт в рамках ОСАГО.