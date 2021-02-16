Так уж исторически сложилось, что словом «сервис» в автомобильном мире обозначается не создание комфортных условий для покупателей при покупке ими новых автомобилей, не приветливый улыбчивый персонал дилерских центров, не быстрота обслуживания и отклика сотрудников клиентской службы и даже не программы лояльности. «Сервисом» стали называть все, что связано с техническим обслуживанием автомобиля. Вот о нем и поговорим
В течении 2020 года в компании действовала программа «4+», ориентированная на владельцев автомобилей старше 4х лет. В рамках данной программы автовладельцам были предложены пакетные предложения по ремонту определенных узлов автомобилей по выгодным ценам.
В 2021 году у компании планируются несколько сезонных сервисных акций на различные группы товаров и услуг по части обслуживания и ремонта автомобилей, обновление и расширение ранее упомянутой программы «4+», а также запуск программы по персональным предложениям на кузовной ремонт в рамках ОСАГО.
На данный момент Volvo Car Russia не предлагает платное продление гарантии на автомобили.
На данный момент Volvo Car Russia не предлагает программы «пакетного» ТО
Специалисты сервисов оценивают два показателя, которые отражают динамику количества клиентов: общее число визитов автовладельцев и коэффициент удержания клиентов (процент автомобилей, которые продолжают обслуживаться в дилерских центрах в зависимости от возраста автомобиля, то есть лет после продажи).
По обоим показателям, несмотря на длительный период ограничений в прошлом году, общее количество визитов и коэффициент удержания клиентов показали рост.
Стоит отметить, что специалисты считают все визиты на сервис, в том числе включающие в себя техническое обслуживание.
«Нам, в редакции Motorpage, стало интересно узнать, насколько более активно, чем прежде, компании и их дилерские сети планируют или уже начали предлагать услуги сервиса, чтобы компенсировать потери от сокращения продаж новых машин. Да и, в целом, тема послепродажного обслуживания касается всех без исключения автовладельцев. Поэтому мы решили вынести ее на обсуждение в рамках этого Круглого стола.» Читать далее
«Как мы уже отметили ранее программа Продленная гарантия была расширена с этого года для того, чтобы каждый новый владелец Suzuki и владелец гарантийного автомобиля мог ею воспользоваться.» Читать далее
«Несмотря на сокращение парка, вызванное существенным падением продаж в прошлые годы, мы наблюдаем рост лояльности клиентов к дилерскому сервису Mitsubishi...» Читать далее
«Стратегия STELLANTIS в части послепродажного обслуживания подразумевает развитие сети сервисного обслуживания, куда помимо официальной дилерской, входит сеть независимых сервисных станций технического обслуживания EUROREPAR CAR SERVICE.» Читать далее