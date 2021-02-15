Так уж исторически сложилось, что словом «сервис» в автомобильном мире обозначается не создание комфортных условий для покупателей при покупке ими новых автомобилей, не приветливый улыбчивый персонал дилерских центров, не быстрота обслуживания и отклика сотрудников клиентской службы и даже не программы лояльности. «Сервисом» стали называть все, что связано с техническим обслуживанием автомобиля. Вот о нем и поговорим
Следуя тенденциям изменения автомобильного рынка и поведения автовладельцев, одним из приоритетных для Группы STELLANTIS стало направление Aftermarket или послепродажное обслуживание автомобилей. В рамках текущей стратегии мы не ограничиваемся существующими парками автомобилей собственных брендов, а используем и потенциал всего автопарка России.
Стратегия STELLANTIS в части послепродажного обслуживания подразумевает развитие сети сервисного обслуживания, куда помимо официальной дилерской, входит сеть независимых сервисных станций технического обслуживания EUROREPAR CAR SERVICE.
Обслуживание автомобилей любых марок становится возможным не только за счет широкой номенклатуры запчастей и сервисных продуктов собственного бренда EUROREPAR, но и благодаря развитию современной структуры дистрибуции запасных частей по всей территории России и стран СНГ.
Что касается акций, то мы проводим их регулярно на федеральном уровне. Например, сейчас, до конца февраля, при покупке аккумуляторной батареи EUROREPAR в сети сервисных станций EUROREPAR CAR SERVICE, клиент получает сертификат на техническую помощь на дорогах в течение года.
Безусловно, самыми востребованными услугами в сервисе были и остаются техническое обслуживание автомобиля и замена масла в двигателе. Для поддержки данных услуг мы регулярно проводим акции с использованием моторного масла EUROREPAR. На сегодняшний день в линейке EUROREPAR уже 6 видов современных высококачественных моторных масел, среди которых продукты для бензиновых турбо-моторов с непосредственным впрыском топлива, дизельных двигателей, а также универсальные продукты с удлинённым интервалом замены для самого широкого спектра автопроизводителей.
В ближайшее время гамму EUROREPAR дополнят 3 типа трансмиссионного масла для самых распространенных типов трансмиссии: механической, автоматической и CVT.
Пакеты сервисных услуг на самые популярные сервисные операции, такие как техническое обслуживание, замена масла в двигателе, замена тормозных колодок и другие, давно реализованы у брендов группы Stellantis (Peugeot/Citroen) и пользуются спросом у наших клиентов. По статистике, каждый десятый клиент использует пакетные предложения. А на сайтах марок с помощью онлайн-сервисов можно рассчитать стоимость пакета на свой автомобиль в конкретном дилерском центре и записаться на обслуживание онлайн. В дальнейшем планируется реализовать подобный сервис и в сети EUROREPAR CAR SERVICE.
Но надо помнить, что разработка данного продукта, особенно если он предназначен для всех автомобильных марок, имеет много нюансов. В первую очередь, это - широкая номенклатура запасных частей. Гамма EUROREPAR уже включает 7 000 сертифицированных в России артикулов из 44 товарных групп – от воздушных фильтров и свечей зажигания до комплектов сцепления и элементов подвески. Важно отметить, что гарантия на наши запчасти – 2 года.
Это позволит нам создавать унифицированные продукты за фиксированную стоимость для мультибренда.
Несмотря на сложности, связанные с пандемией, большинство наших партнеров из сети мультибрендовых техцентров EUROREPAR CAR SERVICE отметили увеличение числа клиентов в 2020 году в сравнении с предыдущим годом. Это подтверждает правильность выбранной нами стратегии и позволяет прогнозировать активный рост и дальнейшее развитие нашей сети независимых СТО.
Сегодня сеть EUROREPAR CAR SERVICE в России насчитывает более 200 техцентров и является 2-й крупнейшей сетью в стране и 7-й среди стран присутствия бренда ERCS. Задача на 2021 год - открыть 260-й сервис.
«Нам, в редакции Motorpage, стало интересно узнать, насколько более активно, чем прежде, компании и их дилерские сети планируют или уже начали предлагать услуги сервиса, чтобы компенсировать потери от сокращения продаж новых машин. Да и, в целом, тема послепродажного обслуживания касается всех без исключения автовладельцев. Поэтому мы решили вынести ее на обсуждение в рамках этого Круглого стола.» Читать далее
«Как мы уже отметили ранее программа Продленная гарантия была расширена с этого года для того, чтобы каждый новый владелец Suzuki и владелец гарантийного автомобиля мог ею воспользоваться.» Читать далее
«Несмотря на сокращение парка, вызванное существенным падением продаж в прошлые годы, мы наблюдаем рост лояльности клиентов к дилерскому сервису Mitsubishi...» Читать далее
«В первые годы эксплуатации автомобиля среди самых популярных видов сервиса встречаются, в основном, плановые технические обслуживания (замена масла в двигателе, масляного, салонного и воздушного фильтров и т.п.)...» Читать далее