Много ли покупателей у вашей программы «пакетного» ТО (т.е. покупки в пакете ТО 0, ТО1, ТО2 и т.д. за фиксированную сумму), если таковая имеется?

Пакеты сервисных услуг на самые популярные сервисные операции, такие как техническое обслуживание, замена масла в двигателе, замена тормозных колодок и другие, давно реализованы у брендов группы Stellantis (Peugeot/Citroen) и пользуются спросом у наших клиентов. По статистике, каждый десятый клиент использует пакетные предложения. А на сайтах марок с помощью онлайн-сервисов можно рассчитать стоимость пакета на свой автомобиль в конкретном дилерском центре и записаться на обслуживание онлайн. В дальнейшем планируется реализовать подобный сервис и в сети EUROREPAR CAR SERVICE.

Но надо помнить, что разработка данного продукта, особенно если он предназначен для всех автомобильных марок, имеет много нюансов. В первую очередь, это - широкая номенклатура запасных частей. Гамма EUROREPAR уже включает 7 000 сертифицированных в России артикулов из 44 товарных групп – от воздушных фильтров и свечей зажигания до комплектов сцепления и элементов подвески. Важно отметить, что гарантия на наши запчасти – 2 года.

Это позволит нам создавать унифицированные продукты за фиксированную стоимость для мультибренда.