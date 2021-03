Какие виды сервиса пользуются у владельцев автомобилей вашей марки наибольшим спросом?

Наибольшей популярностью среди наших клиентов пользуется программа помощи на дорогах Renault Assistance Plus. Если Renault Assistance предлагается вместе с новым автомобилем, то Renault Assistance Plus уже приобретают те, кто продолжает наслаждаться автомобилями Renault в послегарантийный период. И буквально каждый владелец может рассчитывать на высококвалифицированную помощь.

В программу Renault Assistance Plus входят помощь по телефону, техническая поддержка на месте, а также дополнительные опции: замена колеса, подвоз топлива, заказ такси и гостиницы, если требуется оставить автомобиль у дилера.