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Высказался в рамках следующего круглого стола:

Приезжайте к нам на сервис!

Так уж исторически сложилось, что словом «сервис» в автомобильном мире обозначается не создание комфортных условий для покупателей при покупке ими новых автомобилей, не приветливый улыбчивый персонал дилерских центров, не быстрота обслуживания и отклика сотрудников клиентской службы и даже не программы лояльности. «Сервисом» стали называть все, что связано с техническим обслуживанием автомобиля. Вот о нем и поговорим

Филипп Тьер
Renault
02 марта 2021

Филипп Тьер

коммерческий директор Renault Россия

"В 2020 году рост спроса на программу Renault Extra по сравнению с предыдущим годом составил 19%."

Какие специальные программы по сервисному обслуживанию были запущены вашей компанией за последнее время и какие новые программы или акции планируется запустить в ближайшее время?

Уже много лет российские клиенты могут воспользоваться программой постгарантийного обслуживания Renault Extra и Renault Extra Light. Так, после окончания гарантии владелец продолжает эксплуатировать свой автомобильRenault, а непредвиденные расходы по ремонту будут покрыты этой программой.
Еще один продукт–программа Помощи на дороге Renault Assistance. Карты программы можно купить при проведении планового техобслуживания в любом официальном дилерском центре.
С прошлого года мы предлагаем нашим клиентам воспользоваться Сервисными контрактами. Услуга предоплаченных ТО доступна как для новых автомобилей до проведения первого техобслуживания, так и для автомобилей старше 3 лет - «Сервисный контракт Renault Pack». 

Сейчас, впрочем, как и прежде, практически все автопроизводители предлагают платное продление гарантии на автомобили. Насколько эта услуга пользуется спросом у покупателей автомобилей вашей марки? Каков на данный момент процент клиентов, продлевающих гарантию? В чем отличия условий продленной гарантии от вашей компании от конкурирующих предложений? 

Программа постгарантийного обслуживания Renault Extra позволяет подобрать удобный клиенту вариант по сроку действия и пробегу. Благодаря тому, что эта программа от производителя, гарантированы высокий уровень качества оказываемых услуг и соблюдение строгих стандартов Renault. В 2020 году рост спроса на программу Renault Extra по сравнению с предыдущим годом составил 19%. Очевидно, что наши клиенты стали внимательнее относиться к обслуживанию своих автомобилей в постгарантийный период.

Какие виды сервиса пользуются у владельцев автомобилей вашей марки наибольшим спросом?

Наибольшей популярностью среди наших клиентов пользуется программа помощи на дорогах Renault Assistance Plus. Если Renault Assistance предлагается вместе с новым автомобилем, то Renault Assistance Plus уже приобретают те, кто продолжает наслаждаться автомобилями Renault в послегарантийный период. И буквально каждый владелец может рассчитывать на высококвалифицированную помощь.
В программу Renault Assistance Plus входят помощь по телефону, техническая поддержка на месте, а также дополнительные опции: замена колеса, подвоз топлива, заказ такси и гостиницы, если требуется оставить автомобиль у дилера.

Много ли покупателей у вашей программы «пакетного» ТО (т.е. покупки в пакете ТО 0, ТО1, ТО2 и т.д. за фиксированную сумму), если таковая имеется?

Впервые Renault Россия начала предлагать контракты на предоплаченное ТО в прошлом году. Клиенты позитивно встретили новый продукт, однако мы бы хотели дождаться полноценного года работы программы, чтобы говорить о конкретных цифрах.

Какова динамика по клиентам сервиса у дилеров вашей марки за последнее время? Наблюдается ли увеличение общего количества автомобилей, приезжающих на техническое обслуживание?

Лояльность клиентов в гарантийный период достаточно высокая. Прошлый год был особенно успешен. Так, благодаря запуску спецпредложений и сервисных продуктов для владельцев автомобилей старше 3 лет мы наблюдаем значительный рост лояльности среди этих клиентов.

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