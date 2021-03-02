Какие специальные программы по сервисному обслуживанию были запущены вашей компанией за последнее время и какие новые программы или акции планируется запустить в ближайшее время?

Уже много лет российские клиенты могут воспользоваться программой постгарантийного обслуживания Renault Extra и Renault Extra Light. Так, после окончания гарантии владелец продолжает эксплуатировать свой автомобильRenault, а непредвиденные расходы по ремонту будут покрыты этой программой.

Еще один продукт–программа Помощи на дороге Renault Assistance. Карты программы можно купить при проведении планового техобслуживания в любом официальном дилерском центре.

С прошлого года мы предлагаем нашим клиентам воспользоваться Сервисными контрактами. Услуга предоплаченных ТО доступна как для новых автомобилей до проведения первого техобслуживания, так и для автомобилей старше 3 лет - «Сервисный контракт Renault Pack».