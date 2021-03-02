Так уж исторически сложилось, что словом «сервис» в автомобильном мире обозначается не создание комфортных условий для покупателей при покупке ими новых автомобилей, не приветливый улыбчивый персонал дилерских центров, не быстрота обслуживания и отклика сотрудников клиентской службы и даже не программы лояльности. «Сервисом» стали называть все, что связано с техническим обслуживанием автомобиля. Вот о нем и поговорим
Уже много лет российские клиенты могут воспользоваться программой постгарантийного обслуживания Renault Extra и Renault Extra Light. Так, после окончания гарантии владелец продолжает эксплуатировать свой автомобильRenault, а непредвиденные расходы по ремонту будут покрыты этой программой.
Еще один продукт–программа Помощи на дороге Renault Assistance. Карты программы можно купить при проведении планового техобслуживания в любом официальном дилерском центре.
С прошлого года мы предлагаем нашим клиентам воспользоваться Сервисными контрактами. Услуга предоплаченных ТО доступна как для новых автомобилей до проведения первого техобслуживания, так и для автомобилей старше 3 лет - «Сервисный контракт Renault Pack».
Программа постгарантийного обслуживания Renault Extra позволяет подобрать удобный клиенту вариант по сроку действия и пробегу. Благодаря тому, что эта программа от производителя, гарантированы высокий уровень качества оказываемых услуг и соблюдение строгих стандартов Renault. В 2020 году рост спроса на программу Renault Extra по сравнению с предыдущим годом составил 19%. Очевидно, что наши клиенты стали внимательнее относиться к обслуживанию своих автомобилей в постгарантийный период.
Наибольшей популярностью среди наших клиентов пользуется программа помощи на дорогах Renault Assistance Plus. Если Renault Assistance предлагается вместе с новым автомобилем, то Renault Assistance Plus уже приобретают те, кто продолжает наслаждаться автомобилями Renault в послегарантийный период. И буквально каждый владелец может рассчитывать на высококвалифицированную помощь.
В программу Renault Assistance Plus входят помощь по телефону, техническая поддержка на месте, а также дополнительные опции: замена колеса, подвоз топлива, заказ такси и гостиницы, если требуется оставить автомобиль у дилера.
Впервые Renault Россия начала предлагать контракты на предоплаченное ТО в прошлом году. Клиенты позитивно встретили новый продукт, однако мы бы хотели дождаться полноценного года работы программы, чтобы говорить о конкретных цифрах.
Лояльность клиентов в гарантийный период достаточно высокая. Прошлый год был особенно успешен. Так, благодаря запуску спецпредложений и сервисных продуктов для владельцев автомобилей старше 3 лет мы наблюдаем значительный рост лояльности среди этих клиентов.
«Нам, в редакции Motorpage, стало интересно узнать, насколько более активно, чем прежде, компании и их дилерские сети планируют или уже начали предлагать услуги сервиса, чтобы компенсировать потери от сокращения продаж новых машин. Да и, в целом, тема послепродажного обслуживания касается всех без исключения автовладельцев. Поэтому мы решили вынести ее на обсуждение в рамках этого Круглого стола.» Читать далее
«Как мы уже отметили ранее программа Продленная гарантия была расширена с этого года для того, чтобы каждый новый владелец Suzuki и владелец гарантийного автомобиля мог ею воспользоваться.» Читать далее
«Несмотря на сокращение парка, вызванное существенным падением продаж в прошлые годы, мы наблюдаем рост лояльности клиентов к дилерскому сервису Mitsubishi...» Читать далее
«Стратегия STELLANTIS в части послепродажного обслуживания подразумевает развитие сети сервисного обслуживания, куда помимо официальной дилерской, входит сеть независимых сервисных станций технического обслуживания EUROREPAR CAR SERVICE.» Читать далее
«В первые годы эксплуатации автомобиля среди самых популярных видов сервиса встречаются, в основном, плановые технические обслуживания (замена масла в двигателе, масляного, салонного и воздушного фильтров и т.п.)...» Читать далее
«В 2021 году у компании планируются несколько сезонных сервисных акций на различные группы товаров и услуг по части обслуживания и ремонта автомобилей, обновление и расширение программы «4+»...» Читать далее