Так уж исторически сложилось, что словом «сервис» в автомобильном мире обозначается не создание комфортных условий для покупателей при покупке ими новых автомобилей, не приветливый улыбчивый персонал дилерских центров, не быстрота обслуживания и отклика сотрудников клиентской службы и даже не программы лояльности. «Сервисом» стали называть все, что связано с техническим обслуживанием автомобиля. Вот о нем и поговорим
Основываясь на собственном опыте, который показал неэффективность точечных акций, направленных на привлечение клиентов в сервис, мы сконцентрировались на постоянных программах, которые более интересны владельцам.
- «Программа 3+» от Mitsubishi, предлагающая дифференцированные скидки на обслуживание для владельцев в зависимости от возраста автомобиля, начиная с 31 месяца владения. Скидки растут прогрессивно и могут достигать 25% на запасные части и работы и распространяются на любой вид ТО и ремонта, включая кузовной;
- Калькулятор ТО. Ресурс постоянно улучшается, в него полностью интегрирована «Программа 3+» с учетом возраста автомобиля. С помощью данного инструмента владельцы могут без посещения дилерского центра узнать стоимость как регулярного технического обслуживания, так и расширенного. Ознакомиться с перечнем запасных частей, входящих в ТО, а также со списком проводимых регламентных работ.
В рамках дистрибьютора функционирует Отдел сервисного аудита Mitsubishi, который проверяет и при необходимости корректирует в дилерском сервисе абсолютно все процессы, начиная от приёмки (общение с клиентом, заполнение документов, осмотр автомобиля), заканчивая ремонтной зоной, где сотрудники контролируют соблюдение всех технологических процессов, чистоту в ремзоне. Контролируется также и выдача автомобиля клиенту, что в результате позволяет получить полную картину работы предприятия. В случае обнаружения недостатков они устраняются совместно с дилером. Дилеры понимают, что качество их работы напрямую отражается на количестве клиентов и стабильности бизнеса в целом.
У нас есть модель, это Mitsubishi Pajero Sport, гарантийный период на которую составляет 5 лет в отличие от остального модельного ряда. Но как отдельная программа, расширение гарантии у нас не действует. В своё время мы провели масштабные исследования и пришли к выводу, что если расширенная гарантия предоставляется бесплатно, то клиент это с радостью принимает, но если расширение периода гарантии предлагается на платной основе, то заинтересованных владельцев становится критически мало.
В основном это регламентное ТО, куда входит и расширенное обслуживание, включающее наиболее востребованные работы (колодки, диски, элементы подвески и т.д.). Обращения по ТО составляют от 45% до 50% клиентопотока. На втором месте – установка дополнительного оборудования на новые автомобили Mitsubishi. На третьем месте – текущий ремонт (электрооборудование, ремонт двигателей и трансмиссии и т.п.). Последним идёт кузовной ремонт.
Данная программа у Mitsubishi отсутствует. Мы проводили исследование по этому вопросу тоже, на основании чего пришли к выводу, что данная программа не пользуется спросом и себя не окупает. В 2014 году дилеры пробовали продавать пакеты, но, к сожалению, цены на расходники выросли вслед за курсами валют по отношению к рублю, а обязательства дилеров перед владельцами остались, что породило немало негатива в отношении подобных программ как со стороны клиентов, так и дилерского сообщества. Дополнительным фактором отсутствия данной программы служит и то, что владельцы Mitsubishi зачастую не понимают, какое время планируют владеть автомобилем. Отсюда их нежелание вкладывать средства в будущее обслуживание, которого может не быть.
Несмотря на сокращение парка, вызванное существенным падением продаж в прошлые годы, мы наблюдаем рост лояльности клиентов к дилерскому сервису Mitsubishi, что говорит о том, что наша стратегия, направленная на повышение уровня удержания и возвратов, верная. Данная тенденция наблюдается как в сегменте гарантийных автомобилей, так и в пост-гарантийном сегменте.
«Нам, в редакции Motorpage, стало интересно узнать, насколько более активно, чем прежде, компании и их дилерские сети планируют или уже начали предлагать услуги сервиса, чтобы компенсировать потери от сокращения продаж новых машин. Да и, в целом, тема послепродажного обслуживания касается всех без исключения автовладельцев. Поэтому мы решили вынести ее на обсуждение в рамках этого Круглого стола.» Читать далее
«Как мы уже отметили ранее программа Продленная гарантия была расширена с этого года для того, чтобы каждый новый владелец Suzuki и владелец гарантийного автомобиля мог ею воспользоваться.» Читать далее
«Стратегия STELLANTIS в части послепродажного обслуживания подразумевает развитие сети сервисного обслуживания, куда помимо официальной дилерской, входит сеть независимых сервисных станций технического обслуживания EUROREPAR CAR SERVICE.» Читать далее
«В первые годы эксплуатации автомобиля среди самых популярных видов сервиса встречаются, в основном, плановые технические обслуживания (замена масла в двигателе, масляного, салонного и воздушного фильтров и т.п.)...» Читать далее