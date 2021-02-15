Какие специальные программы по сервисному обслуживанию были запущены вашей компанией за последнее время и какие новые программы или акции планируется запустить в ближайшее время?

Основываясь на собственном опыте, который показал неэффективность точечных акций, направленных на привлечение клиентов в сервис, мы сконцентрировались на постоянных программах, которые более интересны владельцам.

- «Программа 3+» от Mitsubishi, предлагающая дифференцированные скидки на обслуживание для владельцев в зависимости от возраста автомобиля, начиная с 31 месяца владения. Скидки растут прогрессивно и могут достигать 25% на запасные части и работы и распространяются на любой вид ТО и ремонта, включая кузовной;

- Калькулятор ТО. Ресурс постоянно улучшается, в него полностью интегрирована «Программа 3+» с учетом возраста автомобиля. С помощью данного инструмента владельцы могут без посещения дилерского центра узнать стоимость как регулярного технического обслуживания, так и расширенного. Ознакомиться с перечнем запасных частей, входящих в ТО, а также со списком проводимых регламентных работ.

В рамках дистрибьютора функционирует Отдел сервисного аудита Mitsubishi, который проверяет и при необходимости корректирует в дилерском сервисе абсолютно все процессы, начиная от приёмки (общение с клиентом, заполнение документов, осмотр автомобиля), заканчивая ремонтной зоной, где сотрудники контролируют соблюдение всех технологических процессов, чистоту в ремзоне. Контролируется также и выдача автомобиля клиенту, что в результате позволяет получить полную картину работы предприятия. В случае обнаружения недостатков они устраняются совместно с дилером. Дилеры понимают, что качество их работы напрямую отражается на количестве клиентов и стабильности бизнеса в целом.