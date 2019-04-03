KIA ProCeed получила российский ценник

Пресс-служба компании KIA представила российскую версию модели ProCeed. В продажу поступило сразу несколько версий третьего поколения модели, включая GT Line и топовую GT. Автомобиль будет стоить минимум 1 519 900 рублей

Собственно, в указанную выше стоимость оценивается базовая версия автомобиля с 1,4-литровым турбомотором T-GDI мощностью 140 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией 7DCT с двумя сцеплениями. Автомобиль способен разгоняться с 0 до 100 км/ч за 9,4 секунды. Заявлен средний расход топлива 6,1 л/100 км.

Топовая версия KIA ProCeed GT предлагается от 2 000 000 рублей. В качестве силового агрегата компания предлагается 1,6-литровый турбомотор, способный развивать до 200 лошадиных сил, что позволяет разогнать автомобиль до 100 км/ч за 7 секунд. ProCeed GT помимо более мощного мотора выделяется наличием спортивных передних сидений с комбинированной отделкой из натуральной кожи и замши, передних парктроников (у ProCeed GT Line есть только задние), мультимедийной системы с 7-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также 18-дюймовых дисков.