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3 апр 2019

KIA ProCeed получила российский ценник

KIA ProCeed получила российский ценник
Автор фото: фирма-производитель

Пресс-служба компании KIA представила российскую версию модели ProCeed. В продажу поступило сразу несколько версий третьего поколения модели, включая GT Line и топовую GT. Автомобиль будет стоить минимум 1 519 900 рублей

Собственно, в указанную выше стоимость оценивается базовая версия автомобиля с 1,4-литровым турбомотором T-GDI мощностью 140 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией 7DCT с двумя сцеплениями. Автомобиль способен разгоняться с 0 до 100 км/ч за 9,4 секунды. Заявлен средний расход топлива 6,1 л/100 км.

Топовая версия KIA ProCeed GT предлагается от 2 000 000 рублей. В качестве силового агрегата компания предлагается 1,6-литровый турбомотор, способный развивать до 200 лошадиных сил, что позволяет разогнать автомобиль до 100 км/ч за 7 секунд. ProCeed GT помимо более мощного мотора выделяется наличием спортивных передних сидений с комбинированной отделкой из натуральной кожи и замши, передних парктроников (у ProCeed GT Line есть только задние), мультимедийной системы с 7-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также 18-дюймовых дисков.

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При написании новости использовалась информация:
Российская газета, CarsWeek

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